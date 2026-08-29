Por Redacción EC

Universitario vs UTC en vivo: sigue el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura

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  • Resultados de Universitario en lo que va del Torneo Clausura
  • Fecha 1: triunfo 1-2 ante ADT (visita)
  • Fecha 2: triunfo 2-1 ante Cusco FC (local)
  • Fecha 3: derrota 2-0 ante Cienciano (visita)
  • Fecha 4: empate 1-1 ante Sporting Cristal (local)
  • Fecha 5: triunfo 2-3 ante FC Cajamarca (visita)
  • Fecha 6: triunfo 3-0 ante Los Chankas (local)
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  • Los cremas buscan su tercera victoria consecutiva en una plaza en la que hace apenas dos semanas lograron salir airosos tras ganar 2-3 a FC Cajamarca. 
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  • Universitario, por su parte, es la otra cara de la moneda. Los cremas llegan al encuentro en un buen momento tras vencer 3-0 a Los Chankas y ascender al primer puesto de la tabla de posiciones del Clausura, que comparte junto con Deportivo Garcilaso, ambos con 13 puntos. 
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  • En la fecha pasada, UTC perdió como local por 1-3 ante Comerciantes Unidos. Sus resultados en lo que va del Clausura son los siguientes:
  • Fecha 1: derrota 3-1 ante Atlético Grau (visita)
  • Fecha 2: empate 0-0 ante CD Moquegua (local)
  • Fecha 3: derrota 4-1 ante Cusco FC (visita)
  • Fecha 4: empate 1-1 ante ADT (local)
  • Fecha 5: derrota 1-0 ante Alianza Lima (visita)
  • Fecha 6: derrota 1-3 ante Comerciantes Unidos (local)
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  • El cuadro local, UTC , llega a este partido en una posición incómoda pues es colero de la tabla con apenas dos puntos de 18 posibles. Además, los cajamarquinos también son últimos en la tabla acumulada y se ubican en zona de descenso directo. 
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  • El minuto a minuto y las incidencias online del partido podrás encontrarlos en esta misma nota de El Comercio. ¡No te puedes perder ningún detalle de este partidazo! 
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  • ¿Qué canal transmite EN VIVO el partido UTC vs Universitario?
  • El partido entre UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes será transmitido EN VIVO por el canal Liga 1 MAX. Puedes ver esta señal si contratas el servicio de distintos operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros. 
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  • El encuentro comenzará a las 3:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Héroes de San Ramón , ubicado en la ciudad peruana de Cajamarca
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  • Universitario de Deportes visita este sábado 29 de agosto a UTC en la ciudad de Cajamarca, en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 – 2026. Conoce todas las novedades de este importante compromiso en esta nota de El Comercio. 

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