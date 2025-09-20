Universitario 2-1 UTC
Universitario derrotó 2-1 a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el sábado 20 de septiembre de 2025. Alex Valera abrió el marcador a los 32 minutos, sin embargo, Erinson Ramírez le dio la igualdad a los cajamarquinos a los 67 minutos. Y cuando todos pensaban que el partido quedaría en empate, apareció Alex Valera, para anotar su doblete a los 98 minutos y le dio la victoria a los cremas que se consolidan en la punta.
¡GOOOOL DE UNIVERSITARIO!
Alex Valera le dio la victoria a los cremas en el último minuto del partido.
Tiro de esquina a favor de Universitario.
Falta en contra de Churín y tiro libre peligroso a favor de la U.
Valera remata y Campos controla el balón sin problemas.
El árbitro agrega 8 minutos más de juego.
Diego Churín es amonestado por reclamar.
Vega anotaba el 2-1 para UTC, sin embargo, es anulado porque Quintero, quien dio la asistencia, estaba en posición adelantada.
Tiro de esquina a favor de UTC.
Cambio en la U: se retira Aldo Corzo y en su lugar ingresa Diego Churín, y como capitán queda Andy Polo.
Valera remata desde el borde del área y el balón se va desviado.
Erinson Ramírez remata desde casi la mitad del campo y el balón pasó cerca del travesaño de Britos.
Valera cabecea dentro del área y el Campos controla el balón sin problemas.
Cambios en Universitario: salen Concha, Vélez y Carabalí, ingresan Rivera, Inga y Flores.
Falta de Oncoy en contra de Calcaterra y tiro libre a favor de Universitario.
¡GOOOOL DE UTC!
Erinson Ramírez marca el empate a favor de los cajamarquinos.
Vega remata dentro del área y Corzo manda el balón al córner.
Cambio en Universitario: se retira Pérez Guedes y en su lugar ingresa Calcaterra.
Valera remata desde fuera del área y el balón se va desviado.
Jairo Vélez es amonestado en la U.
Tiro de esquina a favor de la U.
¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!
André Vásquez es amonestado en UTC.
Tiro de esquina a favor de Universitario.
¡GOOOOL DE UNIVERSITARIO!
Alex Valera marca el 1-0 a favor de la U frente a UTC.
Pérez Guedes remata solo dentro del área chica y se pierde el 1-0.
Riveros cabecea dentro del área de UTC y el balón se va desviado.
Valera remata desde fuera del área y el balón se va desviado.
Falta de Castillo en contra de Quintero y tiro libre a favor de UTC.
Quintero remata y Britos controla el balón sin problemas.
Falta de Riveros en contra de Quintero y tiro libre a favor de UTC.
Falta de Mejía en contra de Carabalí y tiro libre a favor de la U.
Di Benedetto remata dentro del área y el balón se va desviado.
Muy superior Universitario a UTC desde el primer minuto de juego. Tiene el control total de las acciones.
Nuevo tiro de esquina a favor de Universitario.
Pérez Guedes remata desde la media luna y el defensor desvía el balón hacia el córner.
Joshua Cantt es amonestado en UTC.
Valera remata dentro del área y el balón da en el palo.
Universitario salió a presionar a UTC en su campo.
¡INICIA EL PARTIDO!
Se realiza el sorteo de campo o balón entre los capitanes.
Salen los equipos al terreno de juego.
Los equipos ya están por salir al terreno de juego.
Los futbolistas terminan su calentamiento previo y se dirigen a los vestuarios.
Alineación de Universitario: Britos, Di Benedetto, Riveros, Corzo, Polo, Carabalí, Castillo, Concha, Pérez Guedes, Vélez y Valera.
Los futbolistas de Universitario y UTC calientan dentro del terreno de juego.
El partido será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX) en todo el Perú.
En lo que va del Clausura no han logrado victorias, lo cual los coloca muy complicados en la tabla acumulada, en peligro de descenso.
Por el lado de UTC, las cosas no andan bien: llegan después de perder 3-1 frente a ADT, y encadenan ya 11 partidos sin ganar.
Buenas noticias para Universitario: Andy Polo y José Rivera regresan a la convocatoria tras recuperarse de molestias físicas, mientras que Ánderson Santamaría, aunque aún no totalmente recuperado, viaja con el equipo y podría estar disponible pronto.
Tuvieron jornada de descanso en la fecha 9, por lo que vuelven al ruedo este fin de semana con la necesidad de sumar para recuperar la punta del Clausura, que perdieron tras la victoria de Cusco FC sobre Ayacucho.
En su partido anterior, Universitario ganó 2-1 frente a Melgar: Melgar abrió el marcador con Jhonny Vidales, pero Universitario remontó gracias a Jairo Concha y Williams Riveros.
Universitario llega con la presión de mantener su buena racha y seguir en la lucha por el tricampeonato.
Universitario de Deportes enfrentará a UTC este sábado 20 de septiembre, en el Estadio Mansiche de Trujillo, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
Así fue recibida la U en Trujillo.
De obtener los 3 puntos, Universitario subiría al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
¿Dónde juega la U vs UTC HOY? El partido entre la U y UTC se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario no podrá contar con Rodrigo Ureña, ya que, se encuentra cumpliendo sus fechas de suspensión.
Posible alineación de la U: Britos: Corzo, Riveros, Di Benedetto, Carabalí, Polo, Castillo, Concha, Pérez Guedes, Flores y Valera.
Universitario llega de vencer 2-1 a Melgar en Arequipa y buscará la victoria frente a UTC para mantenerse como líderes.
Por su lado, UTC lucha por salir de la zona del descenso. Actualmente se ubica en la última casilla del acumulado, asimismo que en el Torneo Clausura solo ha sumado dos puntos.
Universitario de Deportes llega a este duelo tras una gran victoria ante Melgar en Arequipa. Para no perderle el rastro a Cusco FC deberá seguir sumando de a tres, y sin ningún tropiezo.
Dónde ver Universitario vs UTC
La transmisión del partido Universitario vs UTC va por Liga 1 MAX, canal que se emite por DirecTV, Zapping, Claro, Win, MiFibra y Best Cable.
¿A qué hora juegan?
El juego se disputa hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y las 6:00 PM de México.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Universitario y UTC por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
