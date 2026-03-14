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Por Redacción EC

Universitario vs UTC EN VIVO | Previa y últimas noticias del partido por la Liga 1

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Así anuncia UTC de Cajamarca el partido en Lima ante Universitario de Deportes

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Los jugadores convocados por Universitario de Deportes para el partido contra UTC de Cajamarca

Los jugadores convocados por Universitario de Deportes para el partido contra UTC de Cajamarca
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Quien ya podrá jugar es el defensor Matías Di Benedetto, recientemente nacionalizado peruano. El 'Tano' ya cuenta con DNI y podrá ser tomado en cuenta para el choque ante el elenco de Cajamarca.

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Quien tampoco estará presente en el choque ante los cajamarquinos será el entrenador español de la 'U', Javier Rabanal, quien recibió cuatro fechas de suspensión por el mismo motivo: los altercados después del encuentro ante Cristal.

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Universitario presentará la baja de Jairo Concha en el partido ante UTC, debido a que el volante fue sancionado con dos fechas de suspensión tras un altercado con hinchas de Sporting Cristal, después del partido que ambos cuadros disputaron el pasado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo. La sanción, impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF, fue aplicada después de un reclamo presentado por el club Alianza Lima.

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El 'Gavilán Norteño' es tercero con 13 puntos y en la fecha anterior derrotó a domicilio por 1-2 a Comerciantes Unidos.

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Los merengues vienen de perder en la fecha anterior por 3-1 en su visita a Los Chankas, y ahora como locales intentarán levantarse con una victoria ante UTC, un equipo que viene haciendo bien las cosas en el torneo local.

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Universitario, actual tricampeón del fútbol peruano no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura, pues de 18 puntos jugados solo ha podido conseguir 11 y actualmente se encuentra en la cuarta posición de la tabla general. Esta situación ha generado incomodidad entre la hinchada merengue, que espera más de su equipo en su camino hacia la consecución del tetracampeonato nacional.

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El minuto a minuto y las incidencias online del choque entre los cremas de Lima y Cajamarca podrás vivirlos en esta misma nota de El Comercio.

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El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate. La transmisión del partido estará a cargo del canal Liga 1 Max.

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Universitario de Deportes recibe este sábado a UTC de Cajamarca en el partido válido por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Todos los detalles de este juego los encuentras aquí en El Comercio.

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