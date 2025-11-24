El último domingo por la noche salió el último programa de “Enfocados” que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizazola. Y los invitados fueron tres jugadores de Universitario de Deportes: Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto; el trío defensivo del tricampeonato crema.
En medio de la entrevista, Riveros se refirió a quizá uno de los secretos del cuadro crema para mantenerse en la cima del fútbol peruano durante tres años consecutivos y, además, ganar cinco títulos cortos consecutivos.
“¡Las prácticas son bravas, eh!”, comentó Di Benedetto, lo que dio pase para que Farfán pregunte justamente cómo eran esos días de trabajo de la ‘U’ y los partidos reducidos que jugaban. A lo que ‘Tarzán’ comentó lo siguiente: “En los partidos de prácticas de la ‘U’ todos quieren ganar. No terminaban peleando, pero discutiendo o enojándote con Jorge (Fossati), el técnico”.
El recuerdo de Riveros desató también algunas risas entre los invitados y Corzo recalcó que “nadie quiere perder”, además de decirle al paraguayo que le había ganado “bastantes reducidos”.
