La reunión entre representantes de los clubes Universitario y Alianza Lima con las autoridades del Ministerio del Interior y la PNP tuvo un final feliz. La Noche Crema y la Noche Blanquiazul se llevarán a cabo el mismo día (24 de enero) y con la autorización del Gobierno.

En ese sentido, las reacciones de parte de los administradores de ambos equipos fueron positivas. Franco Velazco, por ejemplo, destacó la predisposición de las autoridades para promever el deporte y garantizar la seguridad en ambos eventos.

“Siempre dijimos que la PNP estaba plenamente capacitada para llevar ambos eventos adelante. Hubo una muy buena predisposición del presidente, del ministro del Interior y del General Arriola para que se ofrezcan las garantías para llevar ambos eventos”, expresó el administrador de la U.

“Se ha tomado la mejor decisión. Hubo una buena predisposición de las autoridades que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo las dos presentaciones el 24 de enero” Franco Velazco, administrador de Universitario.



De igual manera, Fernando Cabada, titular de Alianza Lima, destacó el acuerdo llegado con las autoridades y aseguró que desde el club blanquiazul estarán predispuestos a colaborar en lo que se necesite respecto a temas de seguridad.

“Se van a jugar ambos partidos con las dos instituciones colaborando para tener las mejores medidas de seguridad. Van a ser los mismos horarios ya establecidos”, sostuvo.

Así, los hinchas de Universitario y Alianza Lima podrán disfrutar de las presentaciones de sus equipos el mismo día. El Gobierno, además, dio muestras de que es posible que ambos clubes puedan jugar en la misma fecha.

