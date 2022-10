No ganarán el Torneo Clausura, pero la confianza no se pierde. Universitario de Deportes busca subir su posición dentro de la tabla de posiciones y, si bien no conseguir levantar un trofeo, Carlos Compagnucci los seguirá dirigiendo. Así lo confirmó Jean Ferrari.

El administrador de Universitario sostuvo, en declaraciones a Radio Ovación, que “por lo pronto, Compagnucci ya le tomó la mano al equipo y tiene contrato por todo el 2023. Confiamos plenamente que el próximo año será un gran año para el club”.

Asimismo, Ferrari, en diálogo con RPP, destacó los buenos resultados que consiguió Compagnucci junto a Universitario en los últimos partidos: “Lleva 10 partidos invicto, no ha tenido la oportunidad de armar su equipo. Si hoy estamos en un torneo internacional es porque corregimos en la parte deportiva. Vamos a respetar el contrato”.

Jean Ferrari sobre Andy Polo

El presente de Andy Polo en Universitario llevó a la parte deportiva a analizar su renovación, aunque esta aún no ha podido confirmarse por parte de Jean Ferrari, quien sí dio algunas luces sobre los trabajos que se realizan para el armado del plantel 2023.

“Sobre la posible renovación de contrato de Andy Polo, eso lo verá la parte deportiva. Sin embargo, sí puedo asegurar que ya estamos viendo algunas renovaciones y el mapeo de contrataciones para el próximo año, incluyendo extranjeros”, indicó el directivo del cuadro estudiantil.

Universitario de Deportes descansará el jornada 17 y, tras ello, en la penúltima fecha se enfrentará a a Sport Huancaya en el estadio Monumental. Finalmente, los cremas cierran el campeonato visitando a UTC.