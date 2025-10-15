Rogger Fernández
Se define el Clausura: los partidos que le restan a Universitario y Cusco FC en la recta final
Se define el Clausura: los partidos que le restan a Universitario y Cusco FC en la recta final

Se define el Clausura: los partidos que le restan a Universitario y Cusco FC en la recta final

El Torneo Clausura entró a la recta final y todo puede pasar. tiene en sus manos la posibilidad de coronarse tricampeón nacional y confirmar su supremacía en el fútbol peruano; pero también está , a siete puntos de los cremas y con posibilidades de llevar la definición de la Liga 1 a los playoffs. ¿Qué pasará en los próximos partidos? Aquí lo analizamos.

Universitario llega a la definición del Torneo Clausura como único líder con 30 puntos, sacando una ventaja considerable a sus rivales que le permite respirar tranquilo. Aunque nada está definido, los cremas dependen de sí mismos y han mostrado ser un equipo bastante sólido en la temporada.

Jasson Curi Chang

A la U le restan por jugar cinco partidos más: tres de visita y dos de local. De ese total, solo subirá a la altura en dos ocasiones y el resto de compromisos los jugará en Lima. Bajo ese panorama, hay confianza en la interna crema de lograr su tercer título consecutivo sin ir a los playoffs.

  • Partidos que le faltan a Universitario
Torneo ClausuraPartidoCondición
Fecha 15vs. Ayacucho FCLocal
Fecha 14vs. Sporting Cristal*Visita
Fecha 16vs. ADTVisita
Fecha 17Descansa-
Fecha 18vs. Dep. GarcilasoLocal
Fecha 19vs. Los ChankasVisita

*Partido reprogramado para el 23 de octubre.

Quizá el reto para Universitario estará en los partidos que disputará contra Ayacucho FC, Sporting Cristal y ADT. Los cremas jugarán estos tres compromisos en siete días (del 20 al 26 de octubre), lo que supone un desgaste físico importante para los dirigidos por Jorge Fossati. ¿Podrían sufrir un traspié? Tal vez sí, aunque han demostrado estar en las mejores condiciones y tener un plantel amplio.

Por otro lado, Cusco FC asoma como el único escolta que tiene Universitario en la lucha por el Torneo Clausura. Los dorados suman 23 puntos y tienen posibilidades de ganar el segundo certamen del año, aunque la realidad es otra y han sufrido complicaciones en las últimas fechas. ¿Por qué?

Universitario y Cusco FC pelean por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
Universitario y Cusco FC pelean por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

El equipo de Miguel Rondelli solo ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Este saldo es bastante desfavorable si tomamos en cuenta que previo a eso tuvieron ocho partidos invictos. En un campeonato peleado, ceder puntos determina la recta final en favor de uno y otro equipo.

  • Partidos que le faltan a Cusco FC
Torneo ClausuraPartidoCondición
Fecha 15vs. CiencianoVisita
Fecha 16vs. Atlético GrauLocal
Fecha 17vs. Alianza UDHVisita
Fecha 18vs. Sport BoysLocal
Fecha 19vs. Sport HuancayoVisita

Como se aprecia, Cusco FC jugará cinco partidos más: tres de visita y dos de local. Sin embargo, de ese total solo jugará uno en el llano (Boys), el resto será en ciudades de altura, donde han demostrado ser fuertes con su juego y efectividad.

Sea como fuere, Cusco FC no depende de sí mismo y así gane todos sus partidos restantes, necesita que Universitario pierda puntos para soñar con el Clausura. La diferencia es de siete unidades y todavía hay 15 en juego. ¿Qué pasará? Los próximos partidos serán claves para la recta final del certamen.

Así va el Torneo Clausura.
Así va el Torneo Clausura.

