Se define el Clausura: los partidos que le restan a Universitario y Cusco FC en la recta final

El Torneo Clausura entró a la recta final y todo puede pasar. Universitario de Deportes tiene en sus manos la posibilidad de coronarse tricampeón nacional y confirmar su supremacía en el fútbol peruano; pero también está Cusco FC, a siete puntos de los cremas y con posibilidades de llevar la definición de la Liga 1 a los playoffs. ¿Qué pasará en los próximos partidos? Aquí lo analizamos.

Universitario llega a la definición del Torneo Clausura como único líder con 30 puntos, sacando una ventaja considerable a sus rivales que le permite respirar tranquilo. Aunque nada está definido, los cremas dependen de sí mismos y han mostrado ser un equipo bastante sólido en la temporada.

A la U le restan por jugar cinco partidos más: tres de visita y dos de local. De ese total, solo subirá a la altura en dos ocasiones y el resto de compromisos los jugará en Lima. Bajo ese panorama, hay confianza en la interna crema de lograr su tercer título consecutivo sin ir a los playoffs.

Partidos que le faltan a Universitario

Torneo Clausura Partido Condición Fecha 15 vs. Ayacucho FC Local Fecha 14 vs. Sporting Cristal* Visita Fecha 16 vs. ADT Visita Fecha 17 Descansa - Fecha 18 vs. Dep. Garcilaso Local Fecha 19 vs. Los Chankas Visita

*Partido reprogramado para el 23 de octubre.

Quizá el reto para Universitario estará en los partidos que disputará contra Ayacucho FC, Sporting Cristal y ADT. Los cremas jugarán estos tres compromisos en siete días (del 20 al 26 de octubre), lo que supone un desgaste físico importante para los dirigidos por Jorge Fossati. ¿Podrían sufrir un traspié? Tal vez sí, aunque han demostrado estar en las mejores condiciones y tener un plantel amplio.

Por otro lado, Cusco FC asoma como el único escolta que tiene Universitario en la lucha por el Torneo Clausura. Los dorados suman 23 puntos y tienen posibilidades de ganar el segundo certamen del año, aunque la realidad es otra y han sufrido complicaciones en las últimas fechas. ¿Por qué?

Universitario y Cusco FC pelean por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

El equipo de Miguel Rondelli solo ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Este saldo es bastante desfavorable si tomamos en cuenta que previo a eso tuvieron ocho partidos invictos. En un campeonato peleado, ceder puntos determina la recta final en favor de uno y otro equipo.

Partidos que le faltan a Cusco FC

Torneo Clausura Partido Condición Fecha 15 vs. Cienciano Visita Fecha 16 vs. Atlético Grau Local Fecha 17 vs. Alianza UDH Visita Fecha 18 vs. Sport Boys Local Fecha 19 vs. Sport Huancayo Visita

Como se aprecia, Cusco FC jugará cinco partidos más: tres de visita y dos de local. Sin embargo, de ese total solo jugará uno en el llano (Boys), el resto será en ciudades de altura, donde han demostrado ser fuertes con su juego y efectividad.

Sea como fuere, Cusco FC no depende de sí mismo y así gane todos sus partidos restantes, necesita que Universitario pierda puntos para soñar con el Clausura. La diferencia es de siete unidades y todavía hay 15 en juego. ¿Qué pasará? Los próximos partidos serán claves para la recta final del certamen.

Así va el Torneo Clausura.

