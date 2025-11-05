Universitario de Deportes ha desatado la euforia entre sus hinchas al consolidar una racha histórica de victorias. Además de conquistar su segundo tricampeonato, el club crema ha conseguido ocho triunfos consecutivos en la Primera División de Perú durante la temporada 2025, igualando sus mejores registros en lo que va del siglo.

Según las estadísticas, esta racha vigente de ocho victorias en la temporada 2025 iguala las marcas conseguidas en otros tres momentos del club.

Esta marca de ocho victorias seguidas había sido alcanzada previamente en la temporada 2002 y también entre las temporadas 2021 (con seis triunfos) y 2022 (con dos triunfos), siendo la racha actual de ocho triunfos la tercera vez que el club llega a esta cifra en el periodo. El récord de más triunfos consecutivos del club en este siglo se mantiene con nueve, establecido en la temporada 2008.

Con el actual impulso, el equipo crema se encuentra a una sola victoria de igualar su récord absoluto en el siglo XXI y a dos de imponer una nueva marca histórica en Primera desde el año 2001. El próximo encuentro será clave para determinar si Universitario logra escribir un nuevo capítulo en sus estadísticas doradas.