Una estadística representa a la perfección el espíritu de lucha de Universitario de Deportes , equipo que acumula 30 goles a partir del minuto 85 en las últimas tres temporadas.

José ‘El Tunche’ Rivera lidera la tabla de goleadores tardíos con un total de 9 tantos. Su capacidad para aparecer en los momentos más cruciales, muchas veces saliendo desde el banco de suplentes, lo ha convertido en un verdadero revulsivo.

Otro de los grandes protagonistas de esta mística es Alex Valera, recopila la cuenta ‘Dato Crema’ en la red social ‘X’. Con 6 goles anotados en la recta final de los encuentros, pruba de que su efectividad va más allá de un simple número.

La incidencia de sus goles ha sido directamente proporcional al éxito del equipo. De esos seis tantos, cinco significaron puntos clave para Universitario en las tres últimas campañas.

La tendencia de anotar en el cierre de los partidos subraya una mentalidad de la U, que le ha permitido obtener resultados importantes en los momentos de mayor presión.