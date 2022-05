Los 70 fueron, sin duda, los años maravillosos del fútbol peruano. La selección le presentó al mundo su talento en el Mundial de México 70 y cinco años después fue campeón sudamericano, Cubillas era el Pelé peruano, Alianza y Cristal producían joyas en cantidades nunca vistas y Universitario, el equipo de la camiseta crema marca Player, llegó a la final de la Copa Libertadores de América 1972.

Bastaría decir que ese equipo podría haber sido la selección.

Eso dice, por ejemplo, Juan Carlos Oblitas, que este sábado de mayo ha dejado el protocolo que su cargo de Director Deportivo en la FPF le exige, para volver a ser el muchacho de Mollendo que se pasaba horas conversando con Alberto Ranilla, Ranilla a secas, histórico trabajador del club. Dice más, en un inevitable rapto nostálgico de su relación con la U. Con la vida. “Lo que me enseñó este grupo fue a ser una buena persona. Las vivencias que he tenido con ellos son extraordinarias. Me enseñaron a tener la garra por encima de todo. Mi agradecimiento eterno. ¡Y dale U!”.

El grupo es, por ejemplo, su compadre Percy Rojas, recuperado, ansioso, feliz, al lado de Ariana y Ketty, hija y esposa. Trucha lucha, como en aquella final del 24 de mayo de 1972 ante Independiente por la final de la Copa Libertadores, contra un ACV -accidente cerebro vascular- que no ha podido quitarle la elegancia ni la sonrisa.

¿DÓNDE ESTÁ AQUELLA CAMISETA?

El grupo es, por ejemplo, Héctor Chumpitaz, el capitán de las hazañas, el hombre que alzó la Copa del 75 y clasificó a tres mundiales, que ocupa el primer asiento de la primera fila en este homenaje que un grupo de hinchas llamado Guardia Crema ha coordinado con la administración Ferrari y, de paso, le ha devuelto euforia al viejo Lolo de Breña, una casa donde estos señores, aquella campaña de 1972, dejaron de ser muchachos para volverse históricos.

El grupo es, por ejemplo, Cachito Ramírez, más flaco que de costumbre y la chispa intacta a los 75 años, que se abraza con el Atómico Bailetti, con el Zorro Alva papá, con HH Ballesteros como si aún fueran los 70 y en la concentración tomaran Inka Kola y no Gatorade. Cachito, este hombre mítico, merece ser abrazado en cada esquina, plazas donde se elevan otros desconocidos, una tribuna con su nombre en el Monumental: Cachito convirtió 27 goles en la Copa Libertadores en 52 partidos disputados, y así es el máximo anotador peruano en la historia del torneo.

El grupo es, también, el doctor Jorge Alva, que le cuidó músculos, huesos, fatigas y todos los males a todos los futbolistas de Universitario desde 1967 y que, este fin de semana, fue el más entusiasta para compartir las fotos, los recuerdos, las anécdotas de ese equipo de Roberto Scarone, que puso el nombre de la U en lo más alto del continente.

Porque no se trata de evocar una derrota. Menos, celebrarla. Se trata de ser un pueblo agradecido con los hombres que defendieron esta camiseta y así, permitieron que hoy uno se la ponga, para el trabajo, para la casa, para un domingo, con altísimo orgullo.