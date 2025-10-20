Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?

“Estamos listos”, publicaron en las redes sociales de Universitario de Deportes ayer luego de entrenar en el Estadio Nacional de Lima, sede del primer de los tres partidos que definirán su futuro, su billetera y la gloria en esta campaña del 2025. Mientras Ayacucho FC, su rival desde las 8:15 p.m., no pudo viajar a Lima por problemas con su vuelo (recién arriban hoy temprano), el equipo de Fossati afinó detalles para sumar su sexta victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

“Todos estamos comprometidos y concentrados en las cinco finales que nos quedan”, comentó César Inga para un video premium del canal de YouTube de la ‘U’. “Con garra, con humildad”, añadió el carrilero izquierdo que hoy saldrá entre los titulares junto a Britos, Santamaría, Riveros, Di Benedetto, Polo, Castillo, Concha, Pérez Guedes, Vélez y Valera o Churín.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En números, una semana, tres partidos y un sueño intacto: el tricampeonato. Quien supiera que Universitario caminaría tan cómodo hacia su tercer título consecutivo en la Liga 1, podría adivinar los números de la lotería los domingos. Los cremas hicieron tan bien su trabajo en las últimas fechas -cinco triunfos al hilo, invicto en el Clausura, letal en el Monumental- que ganan hasta cuando no juegan.

Universitario entrenó en el Estadio Nacional previo a enfrentar hoy al Ayacucho FC. (Foto: Universitario)

Sus rivales más cercanos (Cusco FC, Alianza Lima, Sporting Cristal) se pusieron al día en partidos pendientes, pero tropezaron en el camino y perdieron puntos que, quizás, hoy los tendrían en un lugar más expectante para pelear en el Torneo Clausura 2025.

En cambio, la ‘U’ suma 30 unidades a falta de cinco fechas para el final del torneo. Es decir, si se mantiene en la senda del triunfo con la filosofía de su plantel, “partido a partido, final a final”, entonces, cada vez le faltará menos para poder levantar la estrella 29 de su historia.

¿Qué tiene que hacer para no voltear a mirar los resultados de los otros partidos? Ganar los tres cotejos que tiene programado. Todo comenzará hoy lunes 20 en el Estadio Nacional contra Ayacucho FC (8:15 p.m.). La ‘U’ sale del Monumental, que recibe refacciones para la final de la Copa Libertadores, y retorna a su vieja casa de los años 90 con la convicción de mantener su ventaja sobre su escolta, Cusco FC (26 puntos).

El siguiente reto también es en el Nacional. El jueves 23, la crema visita a Sporting Cristal en un ambiente de clásico con pullas entre Campomar y La Florida donde se juegan más que los puntos.

Finalmente, hecho los números y analizadas las cuentas de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, Universitario podría pisar la cancha de ADT en Tarma (domingo 26, 3:30 p.m.) con la inmejorable posibilidad de ganar y dar una vuelta olímpica nuevamente en altura como el año pasado en Andahuaylas.

𝗛Ⓤ𝗠𝗜𝗟𝗗𝗔𝗗, 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 💪



🗣️ “Todos estamos comprometidos y concentrados en las 5 finales que nos quedan"



🔗 Mira la entrevista completa a César Inga, exclusiva para miembros de nuestro canal ▶️ https://t.co/tlfWe6OPHf



¿Todavía no te unes al canal de… pic.twitter.com/nagbUkr9WE — Universitario (@Universitario) October 18, 2025

Valen los millones

En una entrevista con El Comercio, el director deportivo Álvaro Barco reveló que todo renovación en el plantel o todo fichaje para la próxima temporada dependerá de que se cumplan los objetivos deportivos de Universitario.

¿Qué significa? El tricampeonato directo le representará un buen ingreso económico al club. Primero, Conmebol premia a cada campeón por país con un monto que, por ejemplo, el año pasado fue de 600 mil dólares (400 mil recibió el subcampeón). Además, Golperú premió a los cremas con 354 mil dólares por el título del 2024. Este año, el monto debería ser igual o más.

Por otro lado, el mayor ingreso está en la clasificación directa a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Solo por participar, el club recibiría 3 millones de dólares, aunque Conmebol podría aumentar esta cifra para el torneo continental del 2026. Además, el máximo ente del fútbol sudamericano premia por triunfos en esta fase. Este 2025, el club percibió 660 mil dólares por los dos triunfos sobre Barcelona SC de Ecuador. Además, la clasificación a los octavos de final representaron un ingreso de 1.250M de dólares.

Universitario recibe a Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)

Finalmente, el tema de taquilla a nivel internacional también es importante. Por ejemplo, su duelo contra Palmeiras este año tuvo ingresos cercanos a los 2 millones de dólares. A nivel local en tanto, el partido contra Los Chankas que selló el título del Apertura 2025 tiene el récord de ingresos superiores a los 6 millones de soles.

Haciendo cuentas, la ‘U’ esta semana se juega más que la gloria del segundo tricampeonato de su historia, estaría asegurando solo en premios y clasificaciones casi 4 millones de dólares. Luego, podrá sumar taquillas e ingresos extras superiores a lo que consiguió esta temporada.

*******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.