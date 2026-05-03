En el marco de su 475 aniversario, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dio un paso significativo en su vínculo histórico con Universitario de Deportes al concretar un convenio de cooperación interinstitucional que apunta a fortalecer la colaboración en los campos académico, científico, cultural y deportivo.

La firma del acuerdo tuvo como escenario el Estadio Olímpico de San Marcos, durante una jornada especial que reunió a autoridades universitarias, directivos del club crema y referentes del fútbol peruano. La rectora Jeri Ramón Ruffner y el administrador de Universitario, Franco Velazco Imparato, encabezaron la suscripción del documento.

Ambas partes coincidieron en que este convenio permitirá impulsar proyectos de investigación, programas de formación profesional y el desarrollo de iniciativas deportivas, en una alianza que, además, simboliza el regreso del club a sus raíces históricas.

Se vivió una jornada deportiva con grandes partidos. (Foto: UNMSM)

Una jornada con sello futbolero

Bajo el lema “El fútbol vuelve a su origen: la ‘U’ en San Marcos”, la casa de estudios organizó una serie de encuentros deportivos que convocaron a distintas generaciones en torno al fútbol. La jornada arrancó con la victoria por 1-0 del equipo Super Máster de docentes sanmarquinos frente a sus pares de Universitario.

En los duelos juveniles también hubo protagonismo compartido: el equipo femenino crema se impuso por 2-0, mientras que el conjunto masculino de San Marcos se quedó con el triunfo tras una definición por penales. El cierre estuvo a cargo del partido estelar, donde el equipo máster sanmarquino venció 2-0 a un combinado de leyendas del club estudiantil, en un duelo cargado de evocación histórica.

Homenaje a referentes cremas

Como parte del programa, la universidad rindió tributo a figuras emblemáticas de Universitario de Deportes por su aporte al fútbol peruano. La rectora entregó diplomas, medallas y pines institucionales en reconocimiento a sus trayectorias.

Entre los homenajeados figuraron nombres representativos de distintas épocas, en una ceremonia que reforzó el vínculo entre ambas instituciones y puso en valor la historia compartida.

Se vivió una jornada deportiva con grandes partidos. (Foto: UNMSM) / Silvana Matta

La jornada contó con la presencia de autoridades, docentes, personal administrativo y representantes del club, en un espacio que integró deporte, memoria e identidad, reafirmando el lazo entre la Decana de América y uno de los clubes más tradicionales del país.

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