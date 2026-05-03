Resumen

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San Marcos y Universitario firman convenio histórico y reafirman vínculo con el origen del fútbol peruano. (Foto: UNMSM)
San Marcos y Universitario firman convenio histórico y reafirman vínculo con el origen del fútbol peruano. (Foto: UNMSM)
Por Redacción EC

En el marco de su 475 aniversario, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dio un paso significativo en su vínculo histórico con Universitario de Deportes al concretar un convenio de cooperación interinstitucional que apunta a fortalecer la colaboración en los campos académico, científico, cultural y deportivo.

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