La misión era haber aprendido la dura lección del debut copero, reajustar lo que mostraron el domingo pasado en el clásico por Liga 1 y así sacar réditos de su visita a Argentina. La realidad golpeó fuerte: Defensa y Justicia goleó 3-0 a Universitario, y Racing resistió una expulsión para vencer por 2-1 a Sporting Cristal. La película de los peruanos en la Copa Libertadores se repite, y cada año el guion se vuelve cada vez más terrorífico.

Ya Alianza Lima había cerrado su participación del 2020 con el peor registro histórico de un club con partidos consecutivos sin ganar: 23 en total desde el 2012. Y el arranque de este año en el torneo continental no ha tenido alegrías peruanas. Ni en fases previas (1 empate, 3 derrotas), ni en los cuatro primeros partidos de la fase de grupos: cero puntos.

Los equipos peruanos han entrado en una terrible racha negativa en la Copa Libertadores. De los últimos 19 partidos disputados, han caído en 17 ocasiones y solo han podido sumar 2 empates. En cuestión de tantos, la goleada es brutal: 10 a favor, y 56 en contra.

Los llamados grandes se ven pequeños cuando cruzan las fronteras peruanas para intentar competir. Que la ‘U’ y Cristal hayan tropezado en las dos primeras fechas los pone al nivel del inicio que tuvieron Alianza Lima y Juan Aurich el 2012 cuando tampoco ganaron en la jornada 1 y 2 en sus respectivos grupos.

La situación se torna demasiado parecida cuando en aquella campaña de hace 9 años, en la fase previa (solo se disputaba 1 instancia, ahora son 3) Sport Huancayo perdió 3-0 de visita ante Arsenal de Sarandí (Argentina) y luego empató 1-1 de local.

Este año, hay coincidencia, César Vallejo terminó 0-0 ante Caracas en Lima, y perdió 2-0 en Venezuela, en la fase 1. Para la Fase 2, Ayacucho FC cumplió un pésimo papel cayendo por un global de 8-2 contra Gremio (6-1 en Brasil, 2-1 en Ecuador, donde fue local el equipo nacional).

Año Campaña peruana hasta la fecha 4 de la fase de grupos 2012 Fase previa: 1 punto

Arsenal 3-0 Sport Huancayo

Sport Huancayo 1-1 Arsenal

Fase de Grupos: 0 puntos

Internacional 2-0 Juan Aurich

The Strongest 2-1 Juan Aurich

Libertad 4-1 Alianza Lima

Vasco da Gama 3-2 Alianza Lima 2013 Fase previa: 1 punto

Deportes Tolima 1-0 César Vallejo

Vallejo 1-1 Deportes Tolima

Fase de Grupos: 7 puntos

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Sporting Cristal 2-0 Palmeiras

Real Garcilaso 1-1 Santa Fe

Cerro Porteño 0-1 Real Garcilaso 2014 Fase previa: 3 puntos

Sporting Cristal 2-1 At. Paranaense

At. Paranaense 2-1 (5-4 penales) Sporting Cristal

Fase de grupos: 3 puntos

Universitario 0-1 Vélez Sarsfield

The Strongest 1-0 Universitario

Real Garcilaso 2-1 Cruzeiro

Defensor Sporting 4-1 Real Garcilaso 2015 Fase previa: 1 punto

Alianza Lima 0-4 Huracán

Huracán 0-0 Alianza Lima

Fase de grupos: 5 puntos

Tigres UANL 3-0 Juan Aurich

Juan Aurich 2-0 San José

Guaraní 2-2 Sporting Cristal

Sporting Cristal 1-1 D. Táchira 2016 Fase previa: 1 punto

César Vallejo 1-1 Sao Paulo

Sao Paulo 1-0 César Vallejo

Fase de grupos: 1 punto

Sporting Cristal 1-1 Peñarol

Atlético Nacional 3-0 Sporting Cristal

Melgar 1-2 Atlético Mineiro

Colo Colo 1-0 Melgar 2017 Fase 1: 1 punto

Municipal 0-1 Independiente del Valle

Independiente del Valle 2-2 Municipal

Fase 2: 3 puntos

D. Capiatá 1-3 Universitario

Universitario 0-3 D. Capiatá

Fase de grupos: 4 puntos

Sporting Cristal 1-1 Santos FC

Santa Fe 3-0 Sporting Cristal

Melgar 1-0 Emelec

River Plate 4-2 Melgar 2018 Fase 1: 3 puntos

Oriente Petrolero 2-0 Universitario

Universitario 3-1 Oriente Petrolero

Fase 2: 1 punto

Santiago Wanderers 1-1 Melgar

Melgar 0-1 Santiago Wanderers

Fase de grupos: 4 puntos

Real Garcilaso 2-0 Santos FC

Estudiantes 3-0 Real Garcilaso

Alianza Lima 0-0 Boca Juniors

Palmeiras 2-0 Alianza Lima 2019 Fase 1: 3 puntos

Deportivo La Guaira 1-0 Real Garcilaso

Real Garcilaso 2-1 Deportivo La Guaira

Fase 2: 4 puntos

Melgar 1-0 Universidad de Chile

Universidad de Chile 0-0 Melgar

Fase 3: 3 puntos

Melgar 2-0 Caracas

Caracas 2-1 Melgar

Fase de grupos: 2 puntos

Alianza Lima 1-1 River Plate

Internacional 2-0 Alianza Lima

Melgar 0-0 San Lorenzo

Palmeiras 3-0 Melgar 2020 Fase 1: 4 puntos

Carabobo 1-1 Universitario

Universitario 1-0 Carabobo

Fase 2: 4 puntos

Universitario 1-1 Cerro Porteño

Cerro Porteño 1-0 Universitario

Barcelona 4-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal 2-1 Barcelona

Fase de grupos: 3 puntos

Binacional 2-1 Sao Paulo

River Plate 8-0 Binacional

Alianza Lima 0-1 Nacional

Racing Club 1-0 Alianza Lima

Universitario sin soluciones

Ni el acero, el diamante o el marfil, el nuevo elemento físico más duro sobre la tierra es la cara de Ángel Comizzo perdiendo 3-0 en la Copa Libertadores y declarando que “es imposible, no hay nada que me tumbe”.

Tan imposible como que la dirigencia de Universitario escuche al menos uno de los miles de ruegos de sus hinchas para que cambien al director técnico que ha perdido 9 de los últimos 16 partidos en el banco crema desde finales del 2020.

La ‘U’ se plantó en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia confiando en sus recientes mentiras. Tras haberle empatado 2-2 momentáneamente a Palmeiras por 25 minutos (perdió 3-2) y arrinconando a un Cristal que se puso adelante en el marcador (1-0) y le puso cerrojo al resultado, los de Comizzo creyeron que estaban mostrando mejorías. El 3-0 final en Florencio Varela, Buenos Aires, es una cachetada que lo regresó a su realidad: recibió 7 goles en una semana entre la Libertadores y la Liga 1.

Defensa y Justicia derrotó por 3-0 a Universitario por Copa Libertadores. (Foto: Universitario de Deportes)

Un presente incierto con un técnico que roza la charlatanería soltando frases como “el resultado me parece injusto” o “hay que seguir trabajando, apostando e ilusionados” para tapar las duras carencias que pueden llevar al club a una campaña desastrosa en la Copa Libertadores.

Contra el actual campeón de la Recopa Sudamericana solo tuvo el 38% de la posesión del balón, pateó 4 veces al arco contra 20 ocasiones de su rival, y apenas acertó 221 de los 323 pases que intentó dar (68% en total), según el análisis estadístico de Opta.

Empujado por el entusiasmo de la interna, la ‘U’ entró a jugar con una propuesta ofensiva ante Defensa y Justicia, que controló los hilos del partido y le hizo pagar caro el atrevimiento. Sin Braian Romero, su goleador contagiado de COVID-19, el equipo local confió en la efectividad de Walter Bou, quien marcó el doblete (71′, 80′) que cerró la goleada tras el tanto inicial anotado por Francisco Pizzini (33′).

En cambio, los cremas perdieron a Enzo Gutiérrez desde los 37′ por lesión e ingresó Álex Valera, quien participó muy poco en el juego. Lo mismo que Murrugarra al entrar por Barreto, o la sorpresiva salida de Novick por Osorio, quien sumó los 15 primeros minutos del año en un partido del nivel de la Copa Libertadores.

El uruguayo Novick, quien había destacado en los primeros partidos del año, jugó su partido más discreto. El mapa de calor que creó lo sitúa entre el mediocampo y el área crema, pero casi nunca en el campo contrario. En los 75′ en cancha tocó 37 el balón, y solo acertó 20 de 28 pases (71′%).

Universitario de Deportes perdió 3-0 en Argentina contra Defensa y Justicia. (Foto: AFP)

El cristal que se rompe

Con el mejor once posible de su plantilla, Sporting Cristal tuvo una oportunidad de oro en el Cilindro de Avellaneda. Racing le ganaba 1-0 (Cáceres, 13′) sin ser contundente, y apenas iniciado el segundo tiempo perdió a Lucas Orban por roja directa (48′) tras pegarle un rodillazo a Johan Madrid.

Llegó, entonces, el empate (1-1) en los pies de Christofer Gonzales (52′) y todo parecía encaminado a repetir la hazaña del triunfo 2-1 del 2015 en el mismo Buenos Aires. Los celestes insistieron, apretaron, controlaron, pero no lo suficiente. Racing movió el banco, se reordenó a pesar de la diferencia de jugadores y pegó con certeza en un cabezazo de Chancalay (83′).

Con el telón abajo, la derrota rimense no solo engrosa la cantidad de partidos que un equipo peruano no consigue ganar en la Copa Libertadores, sino que también enciende las alarmas en la interna celeste. Mantuvieron a la mayoría del plantel campeón 2020, reforzaron bien cada línea de juego, y aún así no hay respuestas en el torneo continental.

Sporting Cristal vs. Racing: las imágenes del partido en Avellaneda | Foto: @LibertadoresBR

El equipo de Roberto Mosquera entendió que no podía usar la misma estrategia que lo llevó a ser goleado (3-0) contra Sao Paulo en el debut copero, por eso, con los mismos jugadores titulares tuvo sus reservas en el inicio del partido. Cuando mejor ordenado se mostraba llegó el 1-0 en un tiro libre que conectó Cáceres.

Solo el segundo tiempo, los bajopontinos tuvieron el 70% de la posesión del balón. Con el hombre demás a su favor, disparó 14 veces al arco de Racing y solo llegó al empate momentáneo. La ‘Academia’, por su parte, pateó 3 veces a la portería contraria y se quedó con la victoria por 2-1.

A diferencia de la semana pasada, Cristal acabó con mejores estadísticas que su oponente, pero no lo pudo graficar en el marcador: 59% de posesión del balón en promedio, 18 disparos contra 12, 439 pases acertados de un total de 532 (83%). Solo perdió en la cantidad de faltas: 11 contra 7.

El mejor jugador de la cancha fue Martín Távara con una calificación de 8.5, según Sofascore. El volante convocado en la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América fue el total dueño de la mediacancha y aprovechó de su visión de juego para que Cristal intente dar la sorpresa. De las 14 veces que jugó con pases largos, 12 encontraron el pie de un jugador celeste. Y alcanzó el 86% de pases correctos con 64 de 74 intentos.

Con la caída de Sporting Cristal, los clubes peruanos van 17 derrotas en las últimas 19 presentaciones en Copa Libertadores. (Foto: EFE)

Universitario y Cristal tienen que reaccionar con urgencia. Los cremas vuelan a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador, país contra el que no suma victorias desde 1993; mientras que los celestes visitan a Rentistas para quebrar la historia de no haberle ganado nunca a un rival uruguayo. El reto, claro, es monumental para los peruanos.