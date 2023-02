Universitario perdió el clásico el último domingo en un partido donde pudo abrir el marcador si sus delanteros estuvieran finos. Aquí unos puntos a corregir en el cuadro crema.

UNO

Reducir el tema de Universitario a un asunto de puntería es una simplificación peligrosa. Además, un problema de puntería no es “mala suerte” en este caso. Si yo pongo en los últimos 30 metros a jugadores con bajo promedio goleador, no me puedo luego quejar de la suerte. Claramente estoy rebajando mis chances de anotar. La U tiene un déficit de buena definición, en gran parte, porque deposita sus esperanzas principales de gol solo en Valera, y Valera no la está metiendo. Ni Polo ni Rivera, los otros dos delanteros, tienen grandes antecedentes ofensivos. Polo en el 2022 hizo 1 en 28 partidos y Rivera hizo 7 en todo un año (35 partidos). Gente habituada al gol no parece.

DOS

El gol es un faltante en la U desde el 2022. Quedó 8vo en el acumulado de este item con 50 tantos, 24 menos que Cristal. De aquella data lo saltante fue Valera con 12 tantos en 17 partidos -hasta que se fue- y el debe fue de Quispe, quien fue el que más jugó -35 partidos- y solo hizo, sobre el final, 3 goles. Por lo adquirido este año, Compagnucci priorizó renovar a sus tres medios antes que refrescar sus opciones arriba. De hecho, del Valera-Polo-Quinteros pasó al Valera-Polo-Rivera que mucho no varía. Carlos Bianchi, mentor de Compagnucci, solía calcular sus chances anuales en función del gol probable que le daban sus atacantes. “Si un torneo corto se gana con mínimo 35 goles, con Palermo tengo 15, con Guillermo 8, con Roman otros 7 y así”. Interesante ver cómo quiere ser campeón su pupilo.

las palabras La palabra de Alex Valera tras el Universitario vs. Alianza Lima (Video: Wilder Robles)

TRES

Es cierto que a la ‘U’ le faltan Urruti y Celi al 100%, pero, mientras estos se ponen a punto, ya arrancó el año en deuda. El contraste con Alianza en ataque fue muy notable el domingo. Los íntimos mantuvieron su trío de medios del año pasado (Ballón, Lavandeira y Concha) y se dedicaron a la tarea de incrementar sus opciones de tres cuartos de cancha en adelante. De hecho, Alianza, por ejemplo, pasó entre un año y el otro del Barcos-Arley-Aldair al Sabbag-Costa-Reyna. Se jalaron al 9 de La Equidad, al 7 de Colo Colo y al 11 de Cantolao, una de las figuras de la Liga 1 2022. La U repatrió a dos seleccionados que no triunfaron afuera (Valera y Polo) y adquirió a una joven promesa en formación (Rivera). Otro dato es que los goles de Alianza el domingo llegaron de dos de sus refuerzos de ataque.

CUATRO

Como los medios cremas -salvo Pérez Guedes, de 9 goles en Melgar 2022- tampoco tienen antecedentes de gatillo fácil, la cosa se complica en ataque con el uso de otro cupo extranjero: Emanuel Herrera. Es posible decir que hoy el ex SC no es ni el primer cambio de Compagnucci para la posición de ‘9′. El titular es Valera, el segundo es Succar y el tercero un Herrera cuya mejor versión fue hace 6 años. Este tema de dónde invierto se agrava cuando comparas con Alianza, que trajo a un Sabbag para sentar al mejor extranjero del 2022 -Barcos- y cuando miras que la dirigencia crema gastó cupos en dos centrales (¿cuándo ha tenido la ‘U’ dos backs extranjeros?) y uno de ellos ni siquiera es titular. Si Guzman estará por encima de Riveros, ¿era necesario el paraguayo?

CINCO

Claro, se dirá que el dinero no abunda y que “la U no tiene la billetera de Alianza” (dixit Ferrari), pero si gasto dos cupos de extranjero en dos suplentes, bien podría preguntarme por qué no invertí en un seguro titular del exterior que me ayude a marcar diferencias ofensivas. El torneo peruano se gana en gran medida por acertar con tus foráneos delanteros. Así ha sido desde Baldessari hasta Adao pasando por Cantoro. Si el paraguayo Riveros es suplente y el argentino Herrera también, ¿ha comprado bien la U en el mercado extranjero? Estoy muy tentado a responder que no.

