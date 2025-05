Todo acto de violencia en el fútbol peruano es rechazado de forma tajante por El Comercio. Desde aquí no compartimos el lamentable comportamiento de un sector de la barra que bajó hasta la tribuna de occidente para enfrentarse con insulto ante los jugadores del primer equipo que realizaban los trabajos post partido el domingo pasado. Primero, porque pusieron en peligro la integridad de los presentes. Se ha confirmado que algunos familiares del plantel tuvieron que bajar hasta la cancha para no cruzarse con los barristas, y otros fueron trasladados a la parte alta de la tribuna. Y segundo, porque de todos las formas posibles de mostrar su desacuerdo, eligieron el camino de la violencia.

La ‘U’ indicó -por medio de un comunicado- que “ha identificado a los responsables e inició inmediato las acciones legales correspondientes”, amparándose en la Ley N° 30037, que “previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos”. Esto lo ratificó el gerente deportivo Antonio García Pye. “Había gente que estaba enardecida de una manera, pero todo controlado. Hay una denuncia y están identificados inclusive algunos”, comentó.

En una semana clave para el club, que enfrentará este miércoles a SC Barcelona por la Copa Libertadores (9:00 p.m.), la atención arranca puesta en este hecho lamentable. Por su parte, Piero Alva, técnico de Universitario B en Liga 3 habló con Radio Ovación, y se mostró en desacuerdo con los actos vandálicos en el Monumental.

“Lo de ayer (domingo) fue totalmente exagerado, incluso provocado, pues comprendo que no fue el mejor de los partidos del club, pero la situación no daba para que, como es costumbre de algunos hinchas, se presione a los jugadores. Es una falta de respeto total. Creo que fue más armado que el verdadero sentir del hincha”, comentó.

Comunicado de Universitario tras cruce entre jugadores e hinchas en el Monumental

Inclusive, el ‘Zorrito’ señaló que “los equipos de fútbol estamos generando violencia sin darnos cuenta. Esto de reclamar constantemente a los árbitros provoca fastidios y frustraciones, y estos tipos aprovechan esos momentos para generar desorden”, sostuvo.

¿Sanción al Monumental?

Jean Ferrari, administrador de Universitario, fue testigo presencial de los actos vandálicos en el Monumental. En una conversación con RPP, el directivo mostró su postura por el caso y dio a conocer las acciones que tomará el club.

“Lamentable lo sucedido ayer después que el equipo haya terminado de jugar. Salieron a hacer el entrenamiento correspondiente sabiendo que el día miércoles hay un enfrentamiento crucial. Bueno, estos mal llamados hinchas se acercaron por la zona central de occidente para insultar a los futbolistas y al comando técnico”, dijo.

Jean Ferrari. (Foto: Universitario)

“Eso generó este disturbio entre los futbolistas y estas personas que insultaba de manera agresiva. Sabiendo más allá del partido que tuvimos, que estamos punteros del torneo local y sabiendo que el miércoles nos jugamos un partido clave. Fue lamentable lo sucedido ayer, pero nosotros ya estamos tomando las acciones y denuncias correspondientes a las personas ya detectadas”, narró.

Asimismo, dio a conocer el sentir de los jugadores del plantel, quienes vieron que sus familiares pudieron correr peligro por el actuar de la barra. “Los jugadores están ofuscadisimos, fastidiados y molestos porque estas personas pasaron por donde estaban los familiares de los futbolistas y eso es lo que enervó y caldeó los ánimos de los futbolistas. Han habido familiares de ellos que han estado muy nerviosos por esta molestia”, comentó.

Al ser consultado sobre si el Estadio Monumental recibiría una sanción por el ingreso de la barra para insultar a los jugadores, Ferrari adujo que “es un tema interno”. “No esperamos una sanción al Monumental. No se han tirado bengalas, no se ha apagado la luz. No ha sido contra un rival, sino un tema interno”, dijo.

Jean Ferrari ha cumplido con todas las exigencias de Conmebol para que el Monumental vuelva a ser sede de la final de Copa Libertadores (Crédito: GEC).

Sin embargo, en el comunicado que publicó el club se amparan en la Ley N° 30037, la cual “previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos”. Esta Ley sancionaría a los actos violentos antes, durante y después de un evento deportivo.

Ferrari remató sobre el tema. “Las sanciones que podamos tomar serán medidas drásticas. Pero, debemos ir paso a paso, no podemos adelantarnos a nada. Debemos seguir un procedimiento: informe y la denuncia”.

El caso Ureña

Uno de los jugadores que se mostró mas ofuscado por el reclamo de un sector de la barra el domingo pasado fue Rodrigo Ureña, quien tenía a su familia en la tribuna cuando comenzaron estos malos actos. El volante chileno, que declaró post partido que “tácticamente fuimos un poco vulnerables”, se habría acercado a la dirigencia para manifestar su molestia. Periodistas presentes en el Monumental lo habría escuchado decir que no jugaría más por la ‘U’.

Ante esto, Jean Ferrari aclaró el tema sobre Ureña. “No [se irá]. La calentura es normal, es entendible, no solamente de él, sino la mayoría de los futbolistas quienes se han sentido dolidos por esto que sucedió. Lo que traté de hacer es que se calmen un poco y que esto no nos iba a llevar a nada bueno y que se enfocaran obviamente en lo que se viene”, dijo.

En El Comercio buscamos la opinión de Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, para conocer cómo intervendrían en el caso de Ureña. “Nosotros como autoridad no le podemos dar seguridad a Ureña, nosotros le podemos dar asesoría. SAFAP puede invocar a la gente que tome con tranquilidad los resultados deportivos. SAFAP puede decir a los clubes que cuiden a sus jugadores. En este caso, la ‘U’ ya le está dando todo el apoyo a Ureña, y conversando con uno de los abogados de la ‘U’ le va a dar todo el apoyo. Yo espero que no pase a mayores”, dijo.

El abogado también comentó que “el tema de violencia tiene que intervenir el Estado, a través del Ministerio Público, la policía para que prescriba y se respete la ley antiviolencia, y de paso se identifique a los que ingresan al estadio”.

Los cremas perdieron un sólido invicto en el Estadio Monumental por la mínima diferencia ante Alianza Atlético.

Por otro lado, adelantó una campaña que realizará la SAFAP contra la violencia en el fútbol. “Nosotros en pocos días estamos viendo sacar un video del tema de la violencia contra el fútbol. Vamos a iniciar con una campaña, porque la verdad es que el tema de la violencia en las redes sociales está saltando en la calle. Ninguna autoridad se está dando cuenta de eso. En redes sociales hay odio cuando en un caso de la ‘U’ sale la gente Alianza, y si es de Alianza, sucede a la viceversa. Otros clubes participan en menor grado como la gente de Boys, Cristal y provincia. Esto se está desnaturalizando y hay mucho irresponsable en redes sociales y genera violencia. Y la violencia se traslada de las redes a las calles y eso lo convierte en peligroso”, sentenció.

En redes sociales circuló un supuesto comunicado de la “Trinchera Norte”, donde se ratifican en su postura de mostrar protesta por los últimos malos resultados del club. La historia parece que sumará más capítulos en los próximos días. Tres minutos de furia no pueden terminar con tres años construidos en bien de Universitario de Deportes.

