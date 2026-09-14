Lizandro Alzugaray fue el autor del gol agónico que significó el 2-1 para Universitario en el clásico ante Alianza en Matute | Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec
Lizandro Alzugaray fue el autor del gol agónico que significó el 2-1 para Universitario en el clásico ante Alianza en Matute | Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec
Por Redacción EC

Universitario de Deportes atraviesa un momento dulce en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Tras quedarse con el clásico del fútbol peruano al vencer por 2-1 a Alianza Lima en Matute -gracias a los tantos convertidos por Alex Valera y Lisandro Alzugaray-, el cuadro crema trepó a la punta de la tabla de posiciones por la novena jornada. Sin embargo, en la tienda de Ate no hay margen para festejos prolongados, ya que el plantel se enfoca de inmediato en el vital compromiso de este sábado ante Deportivo Garcilaso, actual segundo clasificado del certamen.

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