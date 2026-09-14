Universitario de Deportes atraviesa un momento dulce en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Tras quedarse con el clásico del fútbol peruano al vencer por 2-1 a Alianza Lima en Matute -gracias a los tantos convertidos por Alex Valera y Lisandro Alzugaray-, el cuadro crema trepó a la punta de la tabla de posiciones por la novena jornada. Sin embargo, en la tienda de Ate no hay margen para festejos prolongados, ya que el plantel se enfoca de inmediato en el vital compromiso de este sábado ante Deportivo Garcilaso, actual segundo clasificado del certamen.

Bajo la conducción táctica del estratega argentino Héctor Cúper, los cremas diseñaron un estricto cronograma de preparación para llegar en óptimas condiciones físicas a los más de 3.300 metros de altitud de la Ciudad Imperial. De lunes a jueves, las jornadas de entrenamiento se llevarán a cabo en las instalaciones de Campo Mar a partir de las 9:30 a.m., turno en el que el cuerpo técnico afinará la propuesta colectiva y evaluará la recuperación muscular de los futbolistas que disputaron el exigente choque en Matute.

El itinerario prevé una leve variación para el viernes, día en que la plantilla trabajará desde las 10:00 a.m. en el recinto de Lurín antes de quedar oficialmente concentrada. Por la tarde, la delegación merengue emprenderá vuelo con destino al Cusco a las 3:00 p.m. para quedar concentrada a la espera del transcendental cotejo. El choque por la décima fecha de la Liga 1 se jugará el sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en lo que promete ser un duelo directo por la punta.

El plan de actividades de Universitario.

Una vez finalizado el encuentro en suelo cusqueño, el elenco crema no perderá tiempo en la capital imperial. La logística de Universitario coordinó el retorno inmediato hacia Lima esa misma noche sabatina en un vuelo programado para las 11:30 p.m., asegurando así el descanso de los deportistas. Tras completar el trayecto de regreso, el plantel quedará libre la jornada del domingo para recuperar energías antes de arrancar la siguiente semana de competencia.

Con este plan de trabajo bien definido, Universitario busca consolidar su liderato y mantener la racha de victorias en un escenario altamente complejo. El choque frente a Deportivo Garcilaso representará una prueba de fuego para los dirigidos por Cúper, quienes aspiran a dar un golpe de autoridad en la altura y encaminar firmemente su candidatura al título nacional.

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