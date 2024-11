Sin embargo, el bicampeón no descansa. El Comercio buscó a Fabián Bustos en Campomar U, y fue testigo de que el primer equipo sudó la corona del 2024 en los entrenamientos. El técnico tampoco se relaja y sabe que un jugador que vista la crema necesita demostrar “pundonor, sacrificio y compromiso”. Sobre el 2025, los refuerzos y más, responde en la ‘U’.

Profesor, conversó en junio con El Comercio y nos prometió que respondería a esta a pregunta a fin de año. ¿Es el momento idóneo de su carrera para tomar a un club como Universitario?

Es un momento idóneo, hermoso. Es el panorama que soñábamos, por el cual trabajaron los chicos. Nosotros somos bendecidos de estar en el club, en un momento tan soñado para la institución. Y también tan obligatorio por el Centenario.

Celebración de Universitario: ‘Fiesta de los Bicampeones’. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿La ‘U’ es un gigante que sigue despertando o definitivamente ya despertó con este nuevo título?

Sigue despertando y no sabemos el techo. Lo que queremos es cada vez competir mejor y conseguir los objetivos. Volver a ser campeón del fútbol peruano en el 2025. Competir mejor internacionalmente. Los caminos y los procesos con lo que venimos recorriendo, no solamente en la parte futbolística sino en la institución que hace que esté cada vez mejor la gente (plantel, comando técnico, trabajadores) y nuestra hinchada, esa comunión de ellos. El club, la administración, Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto), y cada área está enfocada en seguir mejorando. Tratamos de estar en detalles, de corregir errores que obviamente tenemos, pero tratamos de ir para adelante, y pensando siempre en ser más grande.

Con todo lo que ha vivido en este largo año con la ‘U’. ¿Usted cree que al club lo respetan o le temen?

Yo creo que se le respeta al club. Todos los rivales contra la ‘U’ tratan de sacar un plus. Yo creo que eso se llama respeto porque se lo ha ganado la institución. Porque motiva ir a jugar al Monumental para los rivales. Este año le querían ganar al último campeón en su Centenario. Se buscaba más destruir o evitar que el equipo sea campeón, pero bueno, es parte de la motivación del fútbol. Los jugadores y el club se van ganando el respeto y eso me gusta.

Eligió a Andy Polo como su jugador favorito. Ahora, le pregunto por el por uno por uno de su equipo. ¿Le gustó cómo terminaron jugando el año? ¿Los jugadores llegaron a su pico de rendimiento en Andahuaylas o sucedió antes?

Creo que llegamos a muy buen nivel. Compitiendo muy bien y consiguiendo lo que queríamos que era ganar, también, el Clausura. Después, en el año hay momentos que han sido más importantes. Así como sabemos cuáles son los partidos donde las cosas no salieron como queríamos, también hay muchos partidos que han sido importantes. Y no digo que hay un solo partido, o que fue una proyección de 0 a 10. Creo que hay momentos que siempre el equipo fue constante y hay picos de algunos partidos puntuales, que se notó un mejor nivel. Pero eso es normal de un partido de fútbol.

La ‘U’ solo tuvo tres derrotas en el torneo local. ¿Cada derrota fue una lección para el equipo? ¿Cuánto se aprendió?

Siempre se aprende. El triunfo, el éxito un poco distorsiona la visión de lo que hacés, y a lo mejor si no tenés autocrítica creés que está todo bien. Y cuando ganás no es que está todo bien. Entonces, las derrotas también te ayudan a enfocarte mejor y a corregir mejor las situaciones.

Calcaterra y el plantel de la 'U' que ganó el bicampeonato 2023-2024. (Foto: Universitario)

¿Este récord de 17 triunfos de local en un año, inédito en el fútbol peruano, es algo que perseguía el equipo? ¿El equipo estaba detrás de las mejores estadísticas o se deja fluir por cómo se da cada partido?

Se deja fluir por cómo son los partidos, pero una vez que estás encaminado y faltan 3 o 4 partidos ya es una meta. En el vestuario hablábamos de ganar, de seguir en la punta, de seguir arriba y para eso teníamos que ganar todos los partidos. Creo que tuvo que ver mucho nuestra gente. El partido que más nos costó fue el de UTC y lo jugamos en el Estadio Nacional, los otros 16 lo jugamos en el Monumental y ahí la gente es distinta. Nuestra gente, nuestra hinchada nos ayudó. Es un mérito de todos. De toda la gente que trabaja en el club, sobre todo los jugadores y nuestra gente. Porque para el rival venir al Monumental es díficil, y para nosotros jugar en el Monumental es hermoso por esa energía que te transmite la gente.

¿Cómo ha sido la relación este año con su hermano Carlos (campeón con Alianza Lima el 2021)? ¿Fue un “espía” externo para contarle cómo es el fútbol peruano?

Carlos es uno de mis mejores amigos, y claro, su experiencia en el fútbol peruano de más de 4 años me ayudó en un montón de situaciones, de lugar donde nos tocaba jugar o de rivales cuando no teníamos tanta información. De entrenadores, cómo jugaban, cómo era su planteamiento. Hablamos mucho de fútbol, somos muy unidos. Me ayudó muchísimo a acortar los tiempos de aprendizaje. A conocer más de esta liga que es tan difícil, tan competitiva por la geografía, por el calor, por la altura, por la humedad, por distintas cosas. Cada partido es distinto.

¿Pensó que la definición iba a estar en Andahuaylas o se pudo resolver fechas antes?

Creo que se tendría que haber resuelto antes. Tuvimos un muy flojo primer tiempo contra Cristal en el Nacional. Pero también nos hizo enfocarnos más en lo que teníamos que hacer. Para mí, por rendimiento futbolístico, tendría que haberse terminado antes. Porque fuimos superiores a todos los equipos. Y a lo mejor no tendríamos que haber llegado a la última fecha. Se llegó a la última fecha por distintas situaciones que no valen la pena enumerarlas, pero futbolísticamente hablando hay una diferencia muy grande entre lo que fuimos nosotros y lo que fueron los rivales. Creo que Cristal estuvo a la altura en el primer torneo, y creo que Melgar estuvo a la altura en bastante pasajes de los dos torneos del año. Se resolvió al final por cosas extrafutbolísticas, no tanto por lo que pasaba dentro del campo de juego.

Por cómo percibe ahora al club, ¿qué es lo que necesita un futbolista para jugar por la ‘U’?

Este es un club hermoso. Los hinchas te piden entrega. Garra crema, se dice. Te piden pundonor, sacrificio, compromiso... Y después, si a todo eso le agregás tu capacidad que es muy buena, es más posible que todo te salga bien. Es una mezcla de situaciones.

La ‘U’ sigue entrenando tras ganar el bicampeonato. ¿Cómo será la planificación los próximos días y semanas?

Nosotros hoy (jueves 7) estamos entrenando. Vamos a entrenar mañana (viernes 8). El sábado (9) hay un agasajo. Luego, vamos a tener unos días de descanso. Después, vamos a seguir entrenando porque yo considero que la planificación es lo más importante del fútbol, y al haber tantas complicaciones de cuándo se arranca la próxima temporada... Un jugador no puede pasar 60 días sin entrenar. Entonces, los jugadores van a tener entre las dos ventanas unos 33 de descanso, divididos entre 12 y 21 días. Porque creemos que un jugador de élite no puede pasar 60 días sin prepararse, y eso es algo que tiene que mejorar el fútbol peruano.

Martín Pérez Guedes fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 y está viviendo su segunda temporada con Universitario de Deportes. (Foto: Jonathan Huarcaya).

¿Ni el primer equipo ni el comando técnico entrará en el relajo de unas vacaciones largas?

No. Las vacaciones las van a tener como corresponde porque se han esforzado todo el año, pero pasar 60 días entrenar tiene una complicación para el próximo año de empezar a entrenar fuerte de un día para otro. En cambio si uno divide las vacaciones, y tiene 12 días por un lado y 21 por otro, entonces ninguna de las dos ventanas le va hacer daño. Seguramente las vacaciones de 21 días es lo ideal para que el jugador se desconecte completamente y llegue y empiece la pretemporada.

Lo apuro con esta duda: ¿qué puestos necesita la ‘U’ reforzar para el 2025?

Vamos a depender de las ventanas (de descanso), si se llevan algún jugador de los que más minutos han jugado, también las renovaciones de los futbolistas importantes como por ejemplo Edison Flores, quien pertenece a un club mexicano, y distintas situaciones así. Ver, por otro lado, la situación de los extranjeros y cuántos cupos habrá. Son situaciones que ya estamos trabajando, pero vamos a comenzar a trabajar más fuerte en estos días.

En las últimas convocatorias de la selección, la ‘U’ tenía entre 6 y 8 convocados. ¿Qué es lo que cree que falta para que Jairo Concha esté en la lista del profesor Fossati?

Dar un nombre propio es meterme con el trabajo de Jorge, quien sabrá por qué o verá las competencias. Yo creo que los chicos que están en la selección o los que han ido todo este tiempo se lo han merecido, y eso a mí me pone contento. Ahora, los que no han ido habrá una razón, pero yo considero que Jairo ha hecho una buena temporada y tendrá que seguir trabajando. La decisión no me corresponde a mí.

La ‘U’ trabajó para tener a mediados de este 2024 a Raúl Ruidíaz en sus filas. Ahora, si se concreta su fichaje en este mercado de pases, ¿usted lo ve haciendo dupla con Alex Valera?

Otra vez, hablar de nombres propios, de con quién va a jugar si llegaría a venir es muy apresurado porque después tenemos que ver el rendimiento, pero son complementarios tanto con ‘Orejas’, tanto con el ‘Tunche’, y con Alex. Y es un jugador ídolo de la institución, que la gente quiere mucho, que siempre que ha jugado en la ‘U’ lo ha hecho muy bien. Así que se verá en su momento. Hoy decir quién va a jugar o cómo vamos a jugar, falta mucho. Hay que trabajar, prepararse, aprovechar el momento de los jugadores. Así como hubo momentos donde hay jugadores que estuvieron mejor que otros. Entonces, de eso se trata. No de un nombre propio, que él (Ruidíaz) pueda hacer dupla solo de Valera, del Tunche, de Flores o Gabi Costa. Yo hablé con Raúl. La realidad es que si viene nos va a ayudar a ser un mejor equipo.

Para el 2025 qué será más importante: ¿Buscar el tricampeonato o hacer una muy buena campaña en la Copa Libertadores?

Completamente convencido que ser campeón nuevamente. Buscar el tricampeonato. Ese creo va a ser nuestro objetivo más alto. Después, si considero que hay un déficit en el fútbol peruano es la participación en la Copa Libertadores. Tenemos que intentar dar un salto y pasar a octavos.

Claro, después que este año generaron una mejor expectativa en la Copa Libertadores...

Hicimos una copa pareja. Hoy vemos que Botafogo está en la final de la Libertadores y está primero en el Brasileirao. Es un equipo que cuando nos tocó medirnos lo hicimos bien, por detalles no pudimos conseguir un resultado mejor. Competimos bien, que eso también hace mucho no se hacía. Yo he enfrentado a equipos peruanos dirigiendo a otros equipos en Libertadores y no compiten como hoy lo hace la ‘U’.

Si la remontada a LDU fue un momento clave del primer semestre, ¿en la segunda parte del año hubo uno o más de un momento clave para terminar ganando el campeonato?

Hubo muchos momentos claves. Hay partidos que jugamos sin ocho jugadores entre titulares y suplentes por suspensión o lesión, y el equipo estuvo ahí. Partidos importantes, un montón. El partido con Cusco íbamos ganando 1-0 y cuando se lesiona el Tunche teníamos 9 jugadores fuera de la cancha. Algunos por suspensión, otros por lesión. Y es mucho, de un plantel de 23 con 9 jugadores menos, es mucho. Y después tuvimos momentos importantes. El triunfo en Sullana fue un pase de autoridad. El partido contra Cienciano igual. El primer tiempo contra Cienciano en el Monumental demostramos que éramos el equipo con más opciones de ser campeón.

Un gran número de hinchas se dieron cita en Andahuaylas para ver a Universitario campeón en su centenario. (Foto: Jhonatan Huarcaya)

¿Le sirvió mucho las paralizaciones por las fechas FIFA para reordenar ideas en la interna a pesar de no contar con todos los seleccionados?

La fecha FIFA es una obligación que tienen los torneos de ceder a tus jugadores. Yo no reniego de esa situación, ya sé cuál es, no me quejo. Siempre es preferible que el jugador tenga continuidad, que siga jugando, fin de semana tras fin de semana. Se dio así, no reniego, los jugadores que fueron a la selección cuando regresaron lo hicieron bien, y nosotros conseguimos el objetivo. Trabajamos con el grupo que quedó acá, siempre mentalizados en conseguir los objetivos. Este equipo jugó muchos partidos sin muchos jugadores y, sin embargo, nunca perdimos la intensidad, el enfoque, el ritmo, y siempre fuimos de lo mejor del torneo.

El club comenzará a pagar su deuda en unos meses (según Plan de Viabilidad en enero 2025), pero para el próximo año el hincha se puede generar expectativas de tener un fichaje de renombre que sea costoso?

Yo soy muy respetuoso y me preguntaron alguna otra entrevista si prefería ser campeón o una estabilidad económica e institucional, que es lo más importante. A través de la estabilidad institucional vos podés pelear campeonatos. Hablar de nombres o de un jugador que complique las finanzas no corresponde, porque así en años anteriores se equivocaba mucho el camino. Lo más importante es que el jugador esté enfocado, que cobre su salario, que toda la gente que está en la institución trabaje cómoda y que sea remunerada como debe ser y cumplida. Y después se verá. En eso el análisis de la dirigencia, de Jean por sobre todo, de Manuel y el aporte nuestro, lo mejor es que el jugador se adapte y que haya una verdadera objetividad para poder traerlo. No pensar en jugadores que a lo mejor que rompan el mercado, que haya una diferencia abismal, y que después tengamos inconvenientes para pagar los salarios. Lo ideal es lo que se pueda, hasta donde la manta se estire. Y dependiendo de eso, que es un tema que maneja muy bien la administración de Jean, se verá el nivel de jugadores. Pero los que vengan tiene que ser aporte, jugadores que nos ayuden a ser mejor equipo.

Sé que los técnicos aspiran a grandes retos, llegar a la ‘U’ fue uno de los suyos, pero ¿está en sus planes dirigir a una selección o siente que es un técnico solo de clubes?

No, siempre me ha gustado dirigir clubes. Y ahora, hace un par de años atrás pienso que en un futuro me veo dirigiendo a una selección, pero en un futuro. Creo que para eso hay tiempo. Puede ser 3 o 4 años más. No es algo que me complique el sueño. Estoy muy feliz acá, me tratan muy bien. Tenemos todas las comodidades para desarrollar nuestro trabajo al igual que los jugadores. Si en algún momento llega el reto de una selección será bienvenido, pero no es algo que lo quiera de inmediato o que esté pensando que salga ya.

El fútbol peruano recibió la noticia esta madrugada (jueves 7), que Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue detenido de forma preliminar tras ser acusado de pertenecer a una organización criminal. ¿Qué opina usted de esta situación que vive el fútbol peruano?

La verdad que me estoy enterando. Hoy llegué temprano a desayunar, casi no miro redes sociales. Me estoy sorprendiendo con lo que me estás contando. No puedo dar una opinión porque no sé del tema.