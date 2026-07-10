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El Perú se prepara para recibir en noviembre la visita del papa León XIV y el Estadio Monumental aparece como el principal candidato para albergar el evento más multitudinario que tendría el Sumo Pontífice durante su paso por Lima.

La información fue revelada inicialmente por la periodista Carolina Salvatore durante el programa de streaming Juego en Corto, emitido por el canal de YouTube de Depor, del Grupo El Comercio. “La información que tengo respecto de la visita del papa es que efectivamente han visitado el estadio Monumental. Esto ha sido durante el fin de semana”, comentó durante la conducción del espacio que comparte con los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny.

A partir de esa revelación, El Comercio pudo conocer cómo se desarrolló aquella primera visita que, aunque todavía no garantiza una decisión definitiva, sí coloca al recinto crema con una importante ventaja frente a otros escenarios.

Todo ocurrió bajo absoluta reserva. Una pequeña comitiva de avanzada enviada por el Vaticano tomó contacto con Universitario de Deportes mediante estrictos protocolos de confidencialidad. El objetivo era sencillo, aunque trascendental: recorrer el estadio, conocer sus instalaciones y evaluar si reúne las condiciones necesarias para recibir a decenas de miles de fieles durante la visita papal.

No hubo fotografías. No hubo videos. Tampoco anuncios oficiales. Fue una inspección técnica realizada lejos de los reflectores.

Durante el recorrido, los representantes del Vaticano mostraron especial interés en aspectos logísticos. Analizaron las rutas de ingreso y salida, los espacios de evacuación, la capacidad total del recinto y la facilidad con la que podría movilizarse una multitud superior a las 80 mil personas entre tribunas, palcos y el propio campo de juego.

La visita del papa León XIV contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Sin embargo, la capital tendría reservado el acto central de su paso por el país, ya sea mediante una gran misa o un multitudinario encuentro con jóvenes.

FOTODELDÍA - PAVIA (Italia), 20/06/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles durante su visita pastoral a Pavia, Italia. EFE/DANIEL DAL ZENNARO / DANIEL DAL ZENNARO

Y allí es donde el Monumental aparece como un escenario natural. Esta misma comitiva estuvo semanas atrás visitando estadios como el Más Monumental de Buenos Aires y el Centenario de Montevideo. Aún sin confirmar la presencia del Papa León XIV en dichos países.

La ventaja que tiene el Monumental

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la delegación vaticana fue la configuración del estadio. El Monumental permitiría que el Papamóvil ingrese directamente hasta el terreno de juego sin mayores complicaciones, una característica que facilita el contacto cercano entre el Pontífice y los asistentes.

No es un detalle menor. De hecho, durante una visita papal al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid esa posibilidad no pudo concretarse debido a las condiciones estructurales del recinto español.

En Ate, por el contrario, la amplitud de sus accesos y la distribución interna permitirían desarrollar ese recorrido con mayor comodidad. Además, Universitario ofrece un antecedente reciente que juega a su favor.

El estadio ha demostrado capacidad para organizar eventos de altísima complejidad logística. Fue sede de dos finales únicas de Copa Libertadores y, partido tras partido, recibe un promedio cercano a los 40 mil espectadores, cifras que lo convierten en uno de los escenarios con mayor experiencia operativa de Sudamérica.

No se respetó el minuto de silencio Estadio Monumental. (Foto: ITEA Sports)

No obstante, el Monumental todavía no tiene asegurada la designación. La inspección realizada el último fin de semana forma parte de una evaluación mucho más amplia.

Según pudo conocer este Diario, la comitiva del Vaticano también visitó otros dos espacios que permanecen como alternativas para el evento principal. Entre ellos, el Estadio Miguel Grau del Callao. También habría sido visitada la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

La decisión final dependerá de distintos factores logísticos, de seguridad y organización que serán evaluados durante las próximas semanas.

En esta primera reunión tampoco se abordó ningún aspecto económico relacionado con un eventual alquiler del recinto.

La prioridad, por ahora, es determinar cuál ofrece las mejores condiciones para recibir al Santo Padre y a una multitud que promete convertir esa jornada en uno de los acontecimientos más importantes del año para el país.

Mientras tanto, en Universitario esperan. Con discreción. Como ocurrió durante la visita de la delegación vaticana. Porque si finalmente el Monumental resulta elegido, noviembre volverá a colocar al estadio crema en el centro de la atención mundial. Hace un año fue el fútbol el que reunió al continente. Esta vez podría ser la fe la que llene sus tribunas.

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