Por Jasson Curi Chang

En Universitario de Deportes ya saben lo que significa organizar eventos que trascienden el fútbol. Hace apenas unos meses, el Estadio Monumental volvió a convertirse en el centro del continente al recibir la final única de la Copa Libertadores 2025. Ahora, cuando todavía permanece fresco el recuerdo de aquella noche de noviembre, el coloso de Ate vuelve a aparecer en el mapa de un acontecimiento de dimensión mundial. Esta vez no por un balón, sino por una visita papal.

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