Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo en Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Y Julio César Uribe, director general de fútbol del club bajopontino, valoró el triunfo que lo acerca a la fase de grupos.

“Seguimos mejorando. Tenemos la tranquilidad de haber ganado tres puntos, pero somos conscientes de que el partido de vuelta será durísimo”, indicó el ‘Diamante’.

Asimismo, Uribe no se confía de este primer resultado y prefiere enfocarse en el próximo duelo ante Alianza Atlético por la Liga 1.

“Esto es paso a paso. No pensamos en el miércoles, pensamos en el sábado y luego en el otro partido. Como profesionales seguiremos creciendo”, aseguró.

El conjunto ‘celeste’ actualmente se ubica en la undécima posición del Torneo Apertura y le urge volver a la senda de la victoria.