Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director general de fútbol de Sporting Cristal se mostró satisfecho por el resultado en Venezuela ante Carabobo. (Foto: GEC)
El director general de fútbol de Sporting Cristal se mostró satisfecho por el resultado en Venezuela ante Carabobo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo en Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Y Julio César Uribe, director general de fútbol del club bajopontino, valoró el triunfo que lo acerca a la fase de grupos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.