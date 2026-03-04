El director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció tras la difusión de un video en redes sociales que involucra a los jóvenes Maxloren Castro y Jair Moretti, y confirmó que el club ya tomó medidas de sanción.

“No hay nada que aclarar, todo está en la Comisión Disciplinaria. Las sanciones serán las que correspondan”, sostuvo el ‘Diamante’, marcando la postura institucional frente al caso.

El dirigente explicó que ambos futbolistas —considerados proyectos importantes en el plantel— están en etapa formativa y que el error cometido no debe significar una condena definitiva.

“Son chicos que están en proceso formativo, el hecho que hayan cometido un error no quiere decir que se tengan que satanizar ni sentenciar. No era el momento, no era el lugar y ya aprendieron de ese error”, afirmó.

Separados para la Libertadores

Como medida inmediata, el club decidió no considerar a Castro y Moretti para el encuentro de este miércoles ante Carabobo en Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores. La decisión fue tomada mientras continúan las investigaciones internas para determinar responsabilidades.

Uribe también reveló que los jugadores ofrecieron disculpas a la dirigencia, al comando técnico y a la institución. “Lo conversaremos después de este partido, las sanciones ya están dadas, los muchachos han pedido las disculpas del caso. Hemos tomado la medida que corresponde”, agregó.

La baja de ambos se produce en un momento sensible para el equipo dirigido por Paulo Autuori, que viene de una derrota en Huancayo por el torneo local —con gol incluido de Moretti— y que busca consolidarse en el plano internacional tras eliminar por penales a 2 de Mayo en la fase previa.

En lo deportivo, Uribe confirmó que Santiago González no viajó por una molestia muscular y que se espera su pronta reincorporación. La noticia positiva es la recuperación del brasileño Gabriel Santana, quien sí será considerado para el choque en tierras venezolanas.

Consultado sobre si el club ha resignado la pelea por el Torneo Apertura, el directivo fue enfático: “Estamos enfocados en el partido de mañana, tenemos que mejorar, estamos atrasados y esperamos recuperarnos a partir del día sábado”.