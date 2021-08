En un partido complicado, Universitario logró encontrar un agónico empate ante Cantolao. El protagonista del encuentro fue el extremo uruguayo Luis Urruti, quién puso el tanto de la paridad sobre los descuentos. Tras el pitazo final, Luis Urruti habló en entrevista a Gol Perú al borde de las lágrimas.

“Sabemos que estamos en debe con la gente, con el club, no están saliendo las cosas como queremos pero estamos dando lo mejor de cada uno, dejando la vida en el campo. En mi caso no estaba entrando el balón, no sé qué me pasaba pero hoy por suerte en la hora se me dio y sacamos un empate que, no es bueno porque tenemos que ganar todos los partidos, pero sirve para sumar un punto”.

“Estábamos 2-0, era bravo levantar el resultado pero por suerte se nos dio. Nosotros en la ‘U’ estamos obligados a ganar todos los partidos pero esperemos que este empate sirva para corregir los errores que tenemos y podamos pelear lo más arriba posible”, agregó el futbolista que anotó su primer gol en la Liga 1 de esta temporada.

Universitario vs. Cantolao: la previa

Los cremas empataron en la última jornada frente a Sport Boys, en lo que fue el debut de Juan Pajuelo en el banquillo, pero saben que no pueden seguir cediendo puntos porque poco a poco se van alejando de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Universitario y Cantolao se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por la mínima diferencia para los del puerto del Callao, quienes trabajarán para repetir el marcador ante una escuadra crema que irá por los tres puntos del choque.

Universitario llega a este encuentro con diez unidades, producto de sus dos victorias, cuatro empates y dos derrotas en la Fase 2, mientras que Cantolao hace lo propio con 11 puntos, como resultado de tres triunfos, dos empates y tres partidos perdidos en lo que va del certamen.