Sigue los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura. Este domingo UTC de Cajamarca se enfrenta a Alianza Atlético por una nueva jornada del torneo de la Liga 1 2026. Revisa los detalles de este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre CD Moquegua vs Cusco FC EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

UTC. (Foto: UTC)

¿A qué hora juega UTC Cajamarca vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver UTC Cajamarca vs Alianza Atlético por la fecha 8 de la Liga 1 2026