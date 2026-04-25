Este fin de semana, UTC Cajamarca se enfrenta a Cienciano por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca. Ambos equipos lucharán por llevarse los puntos del encuentro y así posicionarse en la tabla. Revisa los detalles del juego: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan UTC Cajamarca vs Cienciano por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido UTC Cajamarca vs Cienciano está programado para el domingo 26 de marzo en el Estadio Héroes de San Ramón.

UTC. (Foto: UTC)

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre UTC de Cajamarca vs Cienciano por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan UTC Cajamarca vs Cienciano por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hrs

Venezuela: 12:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 13:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026