Este lunes 2 de noviembre, UTC Cajamarca enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En las dos últimas jornadas, UTC enfrentó a Melgar y se llevó una derrota (2-1), luego enfrentó a FC Cajamarca y salió victorioso (3-1). Por otro lado, Deportivo Garcilaso se ha llevado dos victorias, una frente a los Chankas (4-1) y la otra frente a Alianza Atlético (3-2). Revisa aquí la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

El partido de UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso se juega este lunes 2 de noviembre en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juegan UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

La transmisión del partido de UTC vs Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.