Este viernes 11 de septiembre, UTC y Juan Pablo II se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto de Cajamarca intentará recuperarse tras su derrota por 3-2 frente a Alianza Atlético, mientras que la escuadra de Chongoyape buscará volver a sumar luego del empate 1-1 ante Alianza Lima. El partido representa una nueva oportunidad para ambos equipos de conseguir puntos importantes en el campeonato. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan UTC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido UTC Cajamarca vs Juan Pablo II por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 11 de septiembre en el estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca). El recinto tiene una capacidad para 10,495 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs Juan Pablo II EN VIVO?

La transmisión del partido de UTC Cajamarca vs Juan Pablo II por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.