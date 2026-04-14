Continúa la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta fecha 10 del Torneo Apertura 2026, trae el encuentro de UTC Cajamarca vs Sport Huancayo por una nueva jornada en el que cada equipo buscará sumar puntos. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

UTC llega a este encuentro tras una derrota por 1-2 frente a Juan Pablo II en la jornada anterior, resultado que complicó su momento reciente. En sus últimos cuatro partidos, el equipo ha logrado solo una victoria, sumó un empate y sufrió dos caídas, con un balance de 4 goles a favor y 7 en contra. Por su parte, Sport Huancayo viene de igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos, rescatando apenas un punto.

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido UTC Cajamarca vs Sport Huancayo por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega UTC Cajamarca vs Sport Huancayo por la fecha 10 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver UTC Cajamarca vs Sport Huancayo por la fecha 10 de la Liga 1 2026