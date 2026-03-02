El club UTC de Cajamarca presentó un reclamo formal ante la Federación Peruana de Fútbol y la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) por la actuación arbitral en los minutos finales del encuentro.

En una carta dirigida al presidente de la Conar, Juan Manuel Sulca Jordán, UTC expresó su “profunda preocupación y molestia por el grave error arbitral” que, según sostienen, influyó directamente en el resultado del partido disputado ante Alianza Lima.

Carta de reclamo formal presentado ante Conar

El hecho materia de reclamo ocurrió en el minuto 89. De acuerdo con el documento, el árbitro principal, Micke Palomino, señaló inicialmente saque de meta tras un despeje del jugador N.º 99 de Alianza. Sin embargo, segundos después cambió su decisión y otorgó saque de esquina, acción que derivó en el gol del cuadro blanquiazul.

UTC cuestiona si existió intervención del VAR en esa modificación y recuerda que, según el protocolo aprobado por la IFAB, el sistema solo puede intervenir en jugadas de gol/no gol, penal/no penal, tarjeta roja directa o identidad equivocada, no en decisiones como saque de meta o tiro de esquina.

En ese sentido, el club solicita la entrega de los audios y videos completos del VAR correspondientes a la acción, que se informe formalmente si hubo comunicación del equipo arbitral de video y que el responsable del VAR emita una explicación técnica detallada. Además, pide que se evalúen eventuales sanciones si se determina una actuación contraria al protocolo.

Para UTC, la modificación de la decisión en los minutos finales “incidió directa y determinantemente en el resultado”, afectando —según señala— la equidad deportiva del encuentro. La Conar deberá ahora pronunciarse sobre el pedido del cuadro cajamarquino en medio de un nuevo debate sobre el uso del VAR en el torneo local.