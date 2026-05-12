Resumen

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Carlos Bustos, DT UTC. Foto: Captura de video/YouTube/Entrebolas
Carlos Bustos, DT UTC. Foto: Captura de video/YouTube/Entrebolas
Por Redacción EC

UTC confirmó oficialmente la salida de Carlos Bustos como entrenador del primer equipo, poniendo fin a su etapa al frente del conjunto cajamarquino en pleno desarrollo del Torneo Apertura.

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