UTC confirmó oficialmente la salida de Carlos Bustos como entrenador del primer equipo, poniendo fin a su etapa al frente del conjunto cajamarquino en pleno desarrollo del Torneo Apertura.

El cuadro cajamarquino tuvo un arranque prometedor en el campeonato; sin embargo, los malos resultados en las últimas jornadas terminaron pasando factura. Actualmente, UTC marcha en el puesto 13 de la tabla con 16 puntos y no consigue una victoria desde el pasado 7 de marzo, cuando derrotó a Comerciantes Unidos.

UTC confirmó la salida de Bustos

A través de un comunicado oficial, UTC informó que la desvinculación se dio de común acuerdo entre ambas partes.

“El Club UTC informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que, tras llegar a un mutuo acuerdo, el profesor Carlos Bustos y su comando técnico culminan su etapa al frente de nuestra institución”, señaló el club.

Además, el cuadro cajamarquino agradeció el trabajo realizado por el estratega argentino durante su permanencia en el equipo. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su gestión, así como por el trabajo realizado en favor del club y de toda Cajamarca”, añadió el comunicado.

Comando técnico interino

El club también explicó que la decisión se tomó en buenos términos y priorizando los objetivos deportivos de la institución. “Esta decisión se ha tomado en los mejores términos, con respeto y disposición de ambas partes, priorizando siempre el bienestar y los objetivos institucionales”, precisó UTC.

Asimismo, confirmaron que el plantel profesional quedará temporalmente bajo el mando de un comando técnico interino mientras se define al nuevo entrenador del ‘Gavilán del Norte’. “De manera temporal, el primer equipo quedará bajo la dirección de un comando técnico interino, que asumirá las funciones hasta la designación del nuevo director técnico”, informó la entidad cajamarquina.

La salida de Carlos Bustos se produce en un momento complicado para UTC, que necesita recuperar terreno en la tabla y reencontrarse con los triunfos para evitar complicaciones en la recta final del Torneo Apertura.

Finalmente, el club cerró su comunicado deseándole éxitos al entrenador argentino en sus próximos desafíos profesionales y reiteró el reconocimiento por su aporte a la institución.

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