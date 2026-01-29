Este viernes 30 de enero a las 3:15 p.m. (hora peruana), UTC se enfrentará a Atlético Grau por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca. Este juego marcará el inicio de una nueva temporada de la Liga 1. La primera fecha se jugará del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero y Alianza vs Sport Huancayo será el primer encuentro celebrado de la liga profesional peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.