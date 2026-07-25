Este domingo 26 de julio, UTC Cajamarca y CD Moquegua se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos lucharán por imponerse al otro y llevarse los puntos del encuentro. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más,

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs CD Moquegua por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido de UTC vs CD Moquegua está programado para el domingo 26 de julio en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juega UTC vs CD Moquegua por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido UTC vs CD Moquegua por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre UTC vs CD Moquegua será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.