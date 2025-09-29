Este lunes 29 de septiembre a la 1:00 p.m. (horario local peruano) juegan UTC y los Chankas por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido tendrá lugar en el estadio Municipal Germán Contreras Jara. Hasta el momento, los Chankas cuentan con 12 puntos acumulados, mientras que UTC se ubica en el fondo de la tabla con solo 3 puntos acumulados. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.