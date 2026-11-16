Este lunes 16 de noviembre, UTC Cajamarca enfrentará a los Chankas por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. UTC llega a este encuentro tras un empate con Sport Boys (0-0) y una derrota frente a Deportivo Garcilaso (3-2). Por su lado, los Chankas también obtuvieron un empate frente a CD Moquegua (0-0) y otro frente a Alianza Lima (1-1). Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver UTC vs Chankas por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de UTC vs Chankas se juega este lunes 16 de noviembre en el Estadio Heroes de San Ramon, ubicado en Cajamarca.

UTC Cajamarca | Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan UTC vs Chankas por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver UTC vs Chankas en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.