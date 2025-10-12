UTC de Cajamarca jugará con Cienciano por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, este lunes 13 de octubre a la 1:00 p.m. (hora Perú). El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba, Cajamarca. A estas alturas del torneo, UTC se juega el descenso, ubicándose en el escalón 18 de la tabla con solo 6 puntos acumulados. Mientras que su rival Cienciano se ha mantenido en la posición 12 con 15 puntos acumulados hasta el momento. ¿Dónde ver UTC vs Cienciano EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.