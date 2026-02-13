UTC vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal para ver el partido por la fecha 3 del Apertura

Por Redacción EC

Este viernes 13 de febrero, UTC y Cusco FC jugarán su partido correspondiente a la tercera jornada del . El duelo entre cremas y dorados se llevará a cabo en el Estadio Héroes de San Ramón, desde las 15:00 horas Perú. El conjunto local viene de ganar en su encuentro anterior por 3 a 2 a Deportivo Municipal, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado 1 a 1 con Universitario. El partido de UTC vs Cusco FC se podrá seguir EN VIVO a través de L1 MAX.

