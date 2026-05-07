UTC y FC Cajamarca se miden EN VIVO por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.
¿Cuándo y dónde juegan UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Apertura?
El partido UTC vs. FC Cajamarca está programado para el viernes 8 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca.
¿Dónde ver UTC vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?
La transmisión del partido entre UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
¿A qué hora juega UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 de la Liga 1 2026?
- Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs
- Venezuela: 16:00 hrs
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.
Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026
- Fecha: viernes 8 de mayo de 2026
- Partido: UTC vs FC Cajamarca
- Horario: 15:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: L1 Max
- Estadio: Estadio Héroes de San Ramón
UTC vs FC Cajamarca: alineaciones posibles
- UTC: Barrios; Paredes, Ganoza, Cavagni, Caro; Dioses, Cantt, Lliuya, Camacho, Figuera; Muñoz
- FC Cajamarca: Aspajo; Meza, Almirón, Enciso, Arrasco; Rodas, Orejuela, Barcos, Gómez; Lagos, Palacios