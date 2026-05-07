UTC y FC Cajamarca se miden EN VIVO por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido UTC vs. FC Cajamarca está programado para el viernes 8 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca.

¿Dónde ver UTC vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega UTC vs. FC Cajamarca por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026

Partido: UTC vs FC Cajamarca

Horario: 15:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio Héroes de San Ramón

UTC vs FC Cajamarca: alineaciones posibles