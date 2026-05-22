Este sábado, UTC de Cajamarca se enfrenta a Sport Boys por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca, y el árbitro asignado es Edwin Ordóñez Medina. Sigue el encuentro por la penúltima fecha del torneo y el intento de ambos equipos por llevarse los puntos de la jornada. Consulta detalles del partido: horario, canal y más de la transmisión de la liga profesional de fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Sport Boys por la fecha 16 del Torneo Apertura?

El partido de UTC vs Sport Boys está programado para el sábado 23 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca.

UTC. (Foto: UTC)

¿Dónde ver UTC vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido de UTC de Cajamarca vs Sport Boys por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Liga 1 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan UTC vs Sport Boys por la fecha 16 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026