UTC y Sport Huancayo juegan este domingo 9 de noviembre a la 1:00 p.m. (horario local de Perú) por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este duelo se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón ubicado en Cajamarca. A solo una fecha de finalizar el torneo Clausura, no te pierdas el encuentro entre UTC de Cajamarca y Sport Huancayo.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.