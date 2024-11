UTC vs. Sport Huancayo EN VIVO y GRATIS | Este sábado 2 de noviembre continúa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024 y con ello se definirá al campeón del torneo y a los equipos descendidos a la Liga 2. En esta jornada 17 del torneo, los equipos de UTC vs. Sport Huancayo se enfrentan este 2 de noviembre a las 3:15 p.m. (hora local peruana) en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. Partido importante para UTC, que es uno de los tres equipos en peligro de descender, así que necesita una victoria urgente. Por su parte, Sport Huancayo se encuentra unas posiciones delante en la tabla, pero no le vendrían mal los tres puntos adicionales. ¿Dónde ver UTC vs. Sport Huancayo EN VIVO? No te pierdas este partido desde la señal de L1 Max y L1 Play y desde la redacción de El Comercio, por nuestra sección de DT.

El gol olímpico de 'Kukin' Flores al Cienciano. (Captura y video: YouTube)