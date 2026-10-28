Henry Quinteros compartió su pronóstico sobre la definición de la Liga 1 y señaló a Universitario de Deportes como su favorito para quedarse con el título nacional.

Durante su participación en el podcast Campeonísimo, el popular ‘Pato’ analizó el momento de los principales candidatos y consideró que el equipo crema llega con impulso a la recta final del campeonato.

Para Quinteros, los últimos resultados de Universitario pueden ser determinantes en la lucha por el título. Además, sostuvo que Alianza Lima seguirá peleando hasta el final y que ambos equipos podrían protagonizar una definición directa por el campeonato.

Henry Quinteros apuesta por Universitario: “Va a ser el campeón”

El exjugador blanquiazul destacó el momento que atraviesa Universitario y consideró que el equipo merengue llega fortalecido a las últimas jornadas del torneo.

“Universitario ya agarró ese envío de los dos últimos partidos, yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón”, afirmó Quinteros.

Alex Valera anotó el tercero de Universitario vs. Alianza Atlético de Sullana. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)

Quinteros también se refirió a la posibilidad de que la definición del torneo quede entre los dos clubes más populares del fútbol peruano.

“Yo creo que el campeonato se va a resolver entre Universitario y Alianza Lima”, manifestó.

El exfutbolista reconoció que Alianza Lima mantendrá la pelea hasta el final y no descartó que ambos equipos terminen disputando una final.

Henry Quinteros en @campeonisimo_pe : "Universitario ya agarró ese envión de los últimos dos partidos. Yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón". https://t.co/OQcpJObgfS — TADOKORO (@tadokolo79) October 28, 2026

“De que Alianza lo va a pelear hasta el último, lo va a pelear y yo creo que todo encamina para lo que pueda venir una final entre Universitario y Alianza”, agregó.

Sport Huancayo también está en la pelea por el título

Aunque señaló a Universitario y Alianza Lima como los principales candidatos a definir el campeonato, Quinteros también analizó las posibilidades de Sport Huancayo, que continúa en la lucha por los primeros lugares.

“Si vemos el fixture de Huancayo, que está arriba todavía peleando, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos”, comentó.

Luego, profundizó en la dificultad del calendario del equipo huancaíno: “En general, Huancayo creo que tiene los cuatro partidos con rivales directos. Va a ser complicado y la U lo tiene lo más accesible”.

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