Henry Quinteros ve a Universitario campeón y anticipa una posible final contra Alianza Lima. Foto: @tadokolo79
Henry Quinteros ve a Universitario campeón y anticipa una posible final contra Alianza Lima. Foto: @tadokolo79
Por Redacción EC

Henry Quinteros compartió su pronóstico sobre la definición de la Liga 1 y señaló a Universitario de Deportes como su favorito para quedarse con el título nacional.

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