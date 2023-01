Aunque quiso pasar desapercibido, oculto en esa capucha ploma y sus audífonos, no pudo: Alex Valera (26), goleador de la U de las últimas dos temporadas y, por eso mismo, polémico fichaje de finales del 2022 que dejó entre el club y él un grave silencio sísmico, salió del Jorge Chávez hace cinco días consciente de dos cosas: necesitaba club pronto -su carrera, la selección-, y algún reportero pillo lo iba a encontrar, para preguntárselo. “Yo no sé nada. Pero iré al club que me quiera”, dijo y se metió al vuelo al taxi que lo esperaba.

Bueno, el club que lo quería era la U. Nadie puede hacerse el desentendido ahora: es demasiado seductor que un goleador de ese tamaño esté libre (25 goles en 29 partidos) y más aún que sea de la casa, aunque el capítulo final de su relación haya sido tormentosa. Aquí se pueden leer los detalles (pegar link). Ni Valera dejó de querer a la U ni la U dejó de quererlo a él. Solo había que ajustar algunas cosas, hablarse cara a cara, apagar los teléfonos malogrados. Eso pasó en las últimas horas. MIRA | Alex Valera vuelve a Universitario de Deportes Primero fue Manuel Barreto, quien llamó a Valera y le contó el interés de que se integre al club no sólo para el 2023, también para el Centenario. Luego, algún ex compañero del plantel, con quién tiene relación, contándole detalles de la renovación del grupo y de lo positivo de la salida de algunos “referentes” que ya no le aportaban ni energía ni buen clima al vestuario. Finalmente, esta mañana, y sin más testigos que cuatro paredes, el administrador de Universitario Jean Ferrari y el delantero Alex Valera hablaron unos 15 minutos para limar cualquier aspereza entre ambos. A Ferrari no le gustó nada que se ensucie el nombre del club aquella semana en que se definió su pase al Al Fateh de Arabia, por más millones que dejara. “La U por encima de todos”, dice a los nuevos futbolistas que llegaron a firmar este año. El 9 entendió que había sido un “error” la manera de salir así del club, y pidió disculpas. Se dieron la mano. Ambos no habían vuelto a hablar desde que el entorno del delantero insistió y negoció la venta del también delantero de selección, en octubre 2022. Eso era lo único que ambos necesitaban. Y listo. Firmó por dos años. Un breve tuit confirmó la exclusiva de nadie y de todos, hace unos minutos. Los goles que haga sellarán ese pacto. Nada más.