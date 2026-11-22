Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

Valquiria vs. Club Paz y Amistad EN VIVO se enfrentan en el CARFIP de Chorrillos por los cuartos de final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el domingo 22 de noviembre. El partido comenzará a partir de las 12:00 PM y podrás seguir todas las incidencias desde El Comercio.

La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

Los clubes participantes son Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.

A continuación, conoce los grupos y fixture del certamen.

Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Grupo 1

C.D. JSS La Mar 5

Academia Fútbol Roma

Soccer Tingo

Valquiria

Grupo 2

Ciclista Lima

Sport Neciosup

Cantolao Politécnico

Club Paz y Amistad

Grupo 3

Cruzeiro Perú

EFB Girls

Estrellas Rosadas

E.H.C.R Sagrada Familia

Fixture del domingo 22 de noviembre