Hernán Barcos no pierde la ilusión del título tras el empate ante ADT. Foto: @L1MAX_
Hernán Barcos no pierde la ilusión del título tras el empate ante ADT. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El empate de Sporting Cristal frente a ADT dejó un sabor amargo en tienda celeste y complicó sus posibilidades de ganar el Torneo Clausura. Tras el encuentro, Hernán Barcos expresó su frustración por el resultado, especialmente por la manera en que el equipo terminó cediendo puntos en los últimos minutos.

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