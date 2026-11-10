El empate de Sporting Cristal frente a ADT dejó un sabor amargo en tienda celeste y complicó sus posibilidades de ganar el Torneo Clausura. Tras el encuentro, Hernán Barcos expresó su frustración por el resultado, especialmente por la manera en que el equipo terminó cediendo puntos en los últimos minutos.

El delantero argentino reconoció el esfuerzo del equipo durante el compromiso, pero lamentó que el conjunto tarmeño consiguiera la igualdad en la recta final.

Al finalizar el encuentro, Barcos destacó la entrega del equipo y la búsqueda constante de la victoria, aunque reconoció que el desenlace fue doloroso.

“Peleamos todo el partido, lo buscamos y en la última empatan así, duro”, manifestó el atacante celeste.

¿Sporting Cristal todavía tiene ilusión de ganar el Clausura?

Consultado sobre si la ilusión de conseguir el título continúa presente, el delantero argentino dejó en claro que el plantel no bajará los brazos mientras tenga posibilidades de pelear por el campeonato.

🎙️Hernán Barcos: "VAMOS A SEGUIR HASTA EL FINAL" Juan Manuel Cuesta: "Se esperan resultados. Nosotros estamos con la misma convicción y la misma fe". #L1Radio 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T https://t.co/zovlS19N9K — L1MAX (@L1MAX_) November 10, 2026

“Vamos a seguir, vamos a seguir hasta el final”, respondió Barcos.

De esta manera, el experimentado atacante reafirmó la intención de Sporting Cristal de luchar hasta la última jornada del Torneo Clausura.

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