Carlos Garcés renueva con Cienciano tras marcar un triplete ante Atlético Grau. Foto: @liga1teapuesto/Instagram
Carlos Garcés renueva con Cienciano tras marcar un triplete ante Atlético Grau. Foto: @liga1teapuesto/Instagram
Por Redacción EC

Cienciano aseguró la continuidad de uno de sus principales referentes ofensivos. El club cusqueño anunció la renovación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, quien seguirá defendiendo la camiseta imperial durante la próxima temporada, tras destacar con sus goles en la Liga 1 Te Apuesto 2026.

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