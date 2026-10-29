Cienciano aseguró la continuidad de uno de sus principales referentes ofensivos. El club cusqueño anunció la renovación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, quien seguirá defendiendo la camiseta imperial durante la próxima temporada, tras destacar con sus goles en la Liga 1 Te Apuesto 2026.

La confirmación llegó a través de las redes sociales oficiales de la institución, que celebró la permanencia del atacante, actualmente protagonista en la lucha por convertirse en el máximo goleador del campeonato peruano.

Carlos Garcés. ( Foto: Cienciano)

Mediante una publicación en sus cuentas oficiales, el conjunto imperial hizo oficial la renovación del delantero ecuatoriano y confirmó que continuará en el equipo durante la próxima temporada.

“¡Seguimos juntos! Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta”, informó el club cusqueño.

🎥 ¡Vamos por más alegrías, «goleador»! https://t.co/GiSFvkthoK — Club Cienciano (@Club_Cienciano) October 29, 2026

Carlos Garcés expresó su felicidad por continuar en Cienciano

Tras conocerse la renovación, el delantero manifestó su satisfacción por seguir en el cuadro imperial y agradeció tanto a la institución como a los hinchas por el respaldo recibido desde su llegada.

“Estoy feliz de continuar marcando con esta camiseta. Le agradezco al club que me abrió las puertas. La gente me apoyó desde el primer día”, sostuvo Garcés en declaraciones a L1 MAX.

Carlos Garcés. (Foto: Getty Images)

La renovación de Garcés llega después de una destacada actuación frente a Atlético Grau. El ecuatoriano anotó un triplete en la victoria por 3-0 de Cienciano, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

En lo que va de la temporada, el atacante suma 18 goles en la Liga 1 Te Apuesto y comparte el primer lugar de la tabla de goleadores con Eryc Castillo, delantero de Alianza Lima.

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