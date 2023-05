La post sala de estos encuentros dejó abierto el debate. Por esa razón, El Comercio conversó con Miguel Scime y Winston Reátegui, dos exárbitros FIFA, para que respondan tres interrogantes que todos los hinchas se han hecho en los últimos días.

¿Este es el peor momento del arbitraje peruano? Por qué? ¿Ayudará el Var a corregir los offside y expulsiones polémicas? ¿La expulsión de Cabanillas fue justa?

Miguel Scime, Argentina - Exárbitro FIFA

1. Yo no puedo decir que el arbitraje de Perú está alto, medio o bajo. Lo que te puedo decir es que, cuando todos los fines de semana en cualquier fútbol del mundo hay constantemente errores, algo no funciona bien. Por lo tanto, hay opciones, como echar a todos los árbitros imposibles; lo otro es que sí hay que preocuparse de formar un buen cuerpo de instructores que capaciten a los árbitros. Arbitrar es un proceso y no un suceso, y dentro de ese proceso, si no está alimentado el árbitro y capacitado, encontramos errores que nos producen esa mala praxis. Si ustedes piensan que con el VAR lo van a solucionar están totalmente dislocados para lo cual fue creado el VAR.

2. Bien usado, puede colaborar, pero el VAR es un instrumento, que lo más importante es usarlo lo menos posible y para eso se debe potenciar a los árbitros de campo.

3. En el partido Augusto Méndez decide tomar una decisión de expulsar a un jugador. La regla es totalmente clara. El legislador separa las causales de amonestación y, por otro medio, separa las causales de expulsión. Lo que sí te puedo decir, las causales de amonestación dice muy claro, por mostrar una desaprobación con palabras o acciones que hace Cabanillas es una causal de amonestación. Salvo que el árbitro haya visto alguna inquisición de soez hacia la persona del árbitro o asistente, entonces sí, está correctamente expulsado. De acuerdo a lo que observo, por los videos que me enviaron, eso no existió. Por la amonestación macro no merecer haber recibido la tarjeta roja, por lo que dice la regla. Entonces, ¿cuál sería causal de expulsión? Cuando el jugador emplea un lenguaje o actúa de modo ofensivo, insultante o humillante al equipo arbitral. Si alguien cree que aplaudiendo significa que es expulsión están equivocados, pero si no ocurrió otro hecho aparte de aplaudir, lamentablemente el árbitro tuvo un exceso de autoridad.

Exárbitro argentino desaprueba roja a Cabanillas: “Si solo fue por aplaudir, no se ajusta a las causales de expulsión” | Foto: captura

Winston Reategui, Perú - exárbitro FIFA

1. El presente año es el peor momento del arbitraje peruano porque no están a la altura de las circunstancias. No solamente existen fallas arbitrales en los equipos grandes, sino en la mayoría de los partidos.

2. Definitivamente que sí, yo si estoy de acuerdo que el VAR se incorpore al Torneo Clausura.

3. Con respecto a la jugada de Cabanillas, no mereció ser expulsado. Debió ser amonestado, simplemente. Corzo bien expulsado. Con lo que respecta al partido de Alianza Lima: es fuera de juego (el segundo gol de Zambrano). ¿Por qué hay estos errores? Existen diversos factores que específicamente no vienen de la capacitación, sino de las condiciones que se le deben dar a los árbitros que tengan un campo adecuado para poder entrenar y que reciban un seguro en el Perú. En el país el fútbol es profesional, los árbitros no lo son y ciertos factores que deben incorporarse para que tengan mejores actuaciones.

