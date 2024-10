Alianza Atlético vs Los Chankas EN VIVO y GRATIS | Sigue la fecha 16 de la Liga 1-2024. El Torneo Clausura está cerca de su final y de conocer a su campeón. En esta jornada 16 tenemos el partido entre Alianza Atlético vs Los Chankas este lunes 28 de octubre del 2024 a la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal “Campeones del 36″. ¿Dónde ver el Alianza Atlético vs. Los Chankas EN VIVO? Sintoniza el partido en las vías oficiales como la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. En esta ocasión Alianza Atlético jugará de local y recibirá a su contrincante en Piura en el marco de la penúlltima fecha del torneo. Conoce aquí todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.

Luis Ramos marcó el 3-1 de Los Chankas sobre Alianza Universidad. (Video: Nativa TV)