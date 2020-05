Alianza Lima llegó hasta las instancias finales en la Liga 1 del 2019 y Carlos Beltrán fue uno de los principales protagonistas bajo el mando de Pablo Bengoechea. Sin embargo, en el inicio de la campaña el cuadro íntimo fue dirigido por Miguel Ángel Russo, quien se terminó retirando por malos resultados.

“Russo no me tenía en cuenta para nada. Él entrenaba con sus once y uno o dos recambios. A los que no jugábamos, nos tenía a un costado, no nos veía y eso me hacía sentir muy mal”, mencionó el defensor blanquiazul para Movistar.

Además, Beltrán también comentó sobre su sentir tras el trato del estratega argentino y su gran aporte en la campaña del 2019.

“Nunca hubo un trato, yo era un fantasma para él, me sentía como un cero a la izquierda y cuando se fue, vio que se equivocó conmigo porque aporté al equipo en partidos importantes”, precisó.

Video recomendado:

Claudio Pizarro y su historia con Alianza Lima

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.