Este martes 24 de agosto se llevará a cabo el Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el marco de la octava fecha de la Liga 1. Beto Da Silva no será considera por Mario Salas, debido a una lesión.

El atacante íntimo fue descartado en la últimas horas para el duelo a disputarse en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 2:15 p.m. debido a una lesión.

Otro de los jugadores con los que no podrá contar Mario Salas es Joazinho Arroé, quien a raíz de poca actividad física, no será considerado para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Hasta el momento, Beto Da Silva solo ha jugado un partido oficial con Alianza Lima por la Liga 1. El delantero fue titular en el duelo ante Universitario, en el que estuvo los 90 minutos.

