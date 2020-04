Jean Deza y Beto Da Silva pasaron un agradable momento en una transmisión en vivo que compartieron anoche debido al confinamiento obligatoria por el coronavirus. En dicho live, el UTC expresó su admiración y respeto por la hinchada de Alianza Lima. Asimismo, el ex delantero del Deportivo La Coruña afirmó sentirse impresionado por el fervor de la parcialidad íntima.

“Queremos darle muchas alegrías a los hinchas que siempre llenan la cancha, es muy lindo”, afirmó Beto Da Silva. Ello fue complementado por Deza: “La hinchada de Alianza Lima es muy especial. Jugar con estadio lleno es lindo, es muy distinto a otros clubes”.

“Me ha tocado jugar la Copa Libertadores, ese día el estadio estaba repleto, impresionante”, dijo el ex Sporting Cristal. Luego Jean explicó: “Nosotros hemos jugado en otros torneos pero en ninguno he sentido esto. Yo siempre lo he dicho, la barra saca lo mejor de tí. Quieres dejar todo por ellos”.

Como se sabe, Jean Deza fue separado del plantel principal por reiteradas indisciplinas bajo el mando de Pablo Bengoechea. Sin embargo, su situación no ha sido esclarecida por el club bajo la dirección técnica de Mario Salas.

Jean Deza: "La hinchada de Alianza Lima saca lo mejor de ti" | Instagram Beto Da Silva

