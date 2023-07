Alianza Lima vs Caracas en vivo online se verán las caras por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20, este viernes 7 de junio. El encuentro se llevará a cabo Estadio La Portada de Coquimbo (Chile), desde las 17:00 horas de Perú. Recordemos que el conjunto ‘blanquiazul’ viene de una dolorosa derrota por 4-1 ante Peñarol, mientras que Caracas venció por el mismo marcador a O’Higgins. A pesar de no sumar de tres, el club peruano aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase del torneo. El encuentro estará disponible a través del Canal de Youtube de la Conmebol Libertadores.

