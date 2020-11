Alianza Lima y Melgar se ven las caras en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador por la jornada 3 de la fase 2 de la Liga 1. Los íntimos necesitan ganar para salir de la mala racha de seis partidos sin poder ganar. En frente tendrán a los rojinegros que tienen la cabeza en la Copa Sudamericana pero que no piensan descuidar el campeonato local. Sigue el MINUTO A MINUTO.

En La Victoria aún deben resolver problemas internos. Mario Salas, entrenador del equipo, ya no se encuentra en los planes del Fondo Blanquiazul para la presente temporada; sin embargo, los dilemas contractuales existentes hacen que no pueda dejar la institución. Estará en el banquillo.

Alianza llega al encuentro tras perder ante Deportivo Municipal por la jornada 2 (2-1), tras el encuentro, el DT chileno dejó claro que no pensaba en dar un paso al costado.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, señaló Salas.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”, agregó. Quedó claro que el DT pensaba seguir hasta el final del campeonato.

Por su parte, Melgar disputará su tercer partido en menos de cinco días. El equipo arequipeño enfrentó a Bahía por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana y logró vencer en condición de local. Ahora, tendrá que viajar a Brasil el próximo jueves para jugar la vuelta.

Marco Valencia, entrenador del equipo, tiene como principal objetivo la clasificación a la siguiente fase de la competencia internacional; sin embargo, sabe que no puede dejar de lado por completo la Liga 1.

Alianza Lima y Melgar se encuentran igualados en puntos en la parte baja del Grupo B con cero unidades.

